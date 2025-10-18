Bayern Munich sorprende y se queda con el clásico alemán tras vencer al Borussia Dortmund

Berlín, Alemán.- El Bayern se impuso este sábado por 2-1 al Borussia Dortmund con goles de Harry Kane y Michael Olise, con lo que el cuadro bávaro tiene ahora siete puntos de ventaja sobre su principal rival y cinco sobre el RB Leipzig, que es ahora su más inmediato perseguidor en la Bundesliga alemana. El Bayern tuvo el control casi absoluto del partido durante el primer tiempo -en el segundo las cosas cambiarían- ante un Borussia Dortmund que ya desde la alineación mostró mucho respeto por el rival.

El entrenador del Dortmund, Niko Kovac, hizo dos cambios con respecto a su esquema habitual prescindiendo de un delantero, Maximilian Beier, que se quedó en el banquillo, para darle paso a Pascal Gross y tener un volante más. En la acostumbrada defensa de tres optó por Niklas Süle en lugar de Ramzy Bensebaini, también probablemente buscando más solidez defensiva, pero renunciando a un hombre que suele ser importante en la salida del balón. Del lado del Bayern, Serge Gnabry causó baja por lesión de última hora y dio paso a Nicholas Jackson, que jugó en punta para que Harry Kane se retrasase a la media punta. Con Kane, sin embargo, de momento importa poco donde juegue porque siempre marca y por momentos parece estar en todas partes. El Bayern abrió el marcador con un gol del inglés: un remate de cabeza en el minuto 22 a saque de esquina lanzado por Joshua Kimmich desde la izquierda. Antes del gol de Kane hubo una ocasión de Kimmich en el minuto 4, un remate desde fuera del área que el meta Gregor Kobel desvió a saque de esquina, y una doble oportunidad de Luis Díaz y Michael Olise tras un contragolpe iniciado por Kane en el área del Bayern. Aunque después del gol el Dortmund tuvo tres minutos seguidos de posesión en la mitad del Bayern, después la película del partido volvió a ser la misma. El equipo muniqués era dueño de la pelota y del campo.