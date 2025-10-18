  1. Inicio
Tabla de posiciones LaLiga de España: Real Madrid rescata agónico triunfo y nuevo líder

El equipo Merengue terminó ganando el partido 1-0 ante Getafe con gol en los últimos minutos del partido por parte de Kylian Mbappé

  • 18 de octubre de 2025 a las 09:56
El equipo Merengue es líder absoluto, hasta el momento, del fútbol de España.

Fotos: Cortesía.

Madrid, España.-Real Madrid trabajó más de la cuenta este domingo para vencer al Getafe en el Coliseum, en el cierre de la novena jornada de LaLiga. El equipo de Xabi Alonso lo ganó por la mínima gracias al único tanto de Kylian Mbappé en el tramo final del encuentro (0-1).

Tras un primer tiempo muy trabado, el conjunto merengue logró marcar el gol del triunfo al 80' con un disparo de Mbappé. Los locales se quedaron con dos hombres menos por la expulsión de Nyom (77') y Sancris (84').

Real Madrid cumple antes de afrontar el Clásico español y recupera el liderato. Los blancos suman 24 puntos luego de registrar ocho triunfos y solamente una caída, que fue la goleada sufrida contra Atlético.

El Barcelona había dormido como líder y ahora regresa al segundo puesto de la clasificación con 22 unidades. Siete triunfos, 1 empate y 1 caída para los de Hansi Flick.

Villarreal se coloca en el tercer lugar con 17 puntos, mientras que Atlético y Betis comparten 16 unidades cada uno en el cuarto y quinto escalón, respectivamente.

TABLA DE POSICIONES

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de España tras 9 jornadas disputadas.

