Hansi Flick no podrá dirigir en el clásico Real Madrid vs Barcelona y se conoce el motivo

Ante el Girona, el técnico alemán fue expulsado, por doble amarilla, tras protestar cuando en el tiempo añadido del segundo tiempo vio cómo solo se jugaban cuatro minutos más

  • 18 de octubre de 2025 a las 11:18
En el acta del partido, el árbitro Jesús Gil Manzano justifica las amarillas a Flick.

 Foto: EFE.

Barcelona, España.- El técnico alemán Hansi Flick, que fue expulsado por doble amarilla y celebró con un corte de mangas el gol de la victoria de Ronald Araujo, ha comentado que el mismo no iba dirigido hacia nadie y que "solo" se trataba de "una celebración".

Así lo ha asegurado en declaraciones a DAZN. "El fútbol es emoción y para nosotros también. Gastamos mucha energía hoy, mucho más de lo que esperábamos, pero al final lo conseguimos", ha comentado.

"Para mí fue fantástico marcar el segundo gol y ganar y además así. No es (el corte de mangas) nada para nadie. No es nada más que una celebración", ha recordado.

La expulsión de Hansi Flick, que no podrá dirigir seguramente a su equipo en el Clásico de la semana próxima en el Bernabeu, es la segunda que sufre desde su llegada al Barça. La anterior fue la temporada pasada en el campo del Betis.

Ante el Girona, el técnico alemán fue expulsado, por doble amarilla, tras protestar cuando en el tiempo añadido del segundo tiempo vio cómo solo se jugaban cuatro minutos más.

En el acta del partido, el árbitro Jesús Gil Manzano justifica las amarillas a Flick por "aplaudir una de mis decisiones en señal de protesta", así como porque "tras haber sido amonestado, realizar un gesto en señal de desaprobación".

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

