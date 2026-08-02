Barcelona ya trabaja en un “plan B" por si falla el fichaje de Julián Álvarez

Barcelona, España.- La dirección deportiva del FC Barcelona tiene como su máxima prioridad el fichaje de Julián Álvarez, delantero que reúne las condiciones necesarias para liderar el ataque del equipo de Hansi Flick junto a Lamine Yamal en los próximos años. Sin embargo, las negociaciones con el Atlético de Madrid se están complicando más de lo previsto y el club catalán comienza a valorar otras opciones para este verano. Según el diario AS, al Barcelona le gusta el perfil del delantero centro griego Vangelis Pavlidis del Benfica por su experiencia, capacidad goleadora y un coste inferior al de otras operaciones que se estudian en el mercado.

Durante la última temporada, el delantero de 27 años disputó 53 partidos en todas las competiciones, en los cuales anotó 30 goles y dio seis asistencias. La posible llegada de Pavlidis estaría sujeta a lo que pueda ocurrir con Ferran Torres, quien estaría a punto de ser traspasado al PSG por una cifra superior a los 50 millones, siendo este el precio que fijó el Barcelona para dejar salir al delantero valenciano. Otro nombre que está sobre la mesa es el de Dusan Vlahovic, quien es agente libre tras no alcanzar un acuerdo con la Juventus y estaría dispuesto a ceder en sus pretensiones económicas con tal de lograr su sueño de vestir la camiseta del Barcelona.

Por los momentos, Deco y el resto de la dirección deportiva han mantenido contactos informales con el entorno del ex jugador de la Juventus, pero no ha habido ningún avance.