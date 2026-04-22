  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona venció al Celta con gol de Lamine Yamal y se acerca a un nuevo título en LaLiga

Los azulgranas mantienen una racha impoluta de victorias, con ocho triunfos consecutivos y la última derrota doméstica tuvo lugar en Girona

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 12:54

Barcelona, España.- El Barcelona, líder de la Liga EA Sports, ganó al Celta por la mínima (1-0) y mantuvo la distancia de nueve puntos sobre el Real Madrid a falta de seis jornadas para que finalice el campeonato, pero perdió por lesión a Lamine Yamal.

El internacional español se retiró con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda justo después de transformar el penalti con el que el equipo azulgrana sumó los tres puntos (min.40).

Además del futbolista catalán, el lateral Joao Cancelo también tuvo que ser sustituido en el minuto 23 aquejado de problemas físicos.

Alineaciones confirmadas

Celta de Vigo: Radu; Álvaro Núñez, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carreira; Rueda, Moriba, Sotelo, Mingueza; Aspas, Williot y Jutglà.

FC Barcelona: Joan García; Koundé; Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi, Eric García; Lamine Yamal, Ferrán Torres, Dani Olmo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias