Tabla de posiciones LaLiga de España: Barcelona es líder y Real Madrid se aferra a un milagro

Madrid, España.- La jornada de este martes en LaLiga dejó movimientos clave en la clasificación, especialmente en la pelea por el título, los puestos europeos y la zona del descenso.

El Real Madrid cumplió, pero terminó sufriendo en su triunfo 2-1 ante el Alavés. Con este resultado, el equipo de Arbeloa alcanzó los 73 puntos y manteniéndose como principal perseguidor del líder, el Barcelona, que continúa en la cima con 79 unidades y que juega mañana ante el Celta de Vigo.