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Tabla de posiciones LaLiga de España: Barcelona es líder y Real Madrid se aferra a un milagro

Los azulgranas continúan en la cima con 79 unidades y juegan mañana ante el Celta de Vigo

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 15:50
Tabla de posiciones LaLiga de España: Barcelona es líder y Real Madrid se aferra a un milagro

El descenso también está que arde y un hondureño es protagonista.

Foto: Cortesía.

Madrid, España.- La jornada de este martes en LaLiga dejó movimientos clave en la clasificación, especialmente en la pelea por el título, los puestos europeos y la zona del descenso.

El Real Madrid cumplió, pero terminó sufriendo en su triunfo 2-1 ante el Alavés. Con este resultado, el equipo de Arbeloa alcanzó los 73 puntos y manteniéndose como principal perseguidor del líder, el Barcelona, que continúa en la cima con 79 unidades y que juega mañana ante el Celta de Vigo.

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Horas más tempranas en San Mamés, el Athletic Club logró una victoria clave por 1-0 ante Osasuna. Con este resultado, los vascos alcanzan 41 puntos, metiéndose de lleno en la pelea por puestos europeos, mientras que Osasuna se queda con 39 unidades.

Del mismo modo, el empate 1-1 entre Mallorca y Valencia mantiene a ambos en la parte baja sin grandes avances. El conjunto valencianista llegó a 36 puntos, mientras que los bermellones se quedan con 35 en la parte media-baja, aún con margen sobre el descenso.

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El duelo más vibrante de la jornada fue el triunfo 3-2 del Real Betis sobre Girona. Los verdiblancos llegan a 49 puntos y se consolidan en zona europea, mientras que el Girona se estanca en 38 puntos, perdiendo terreno en la lucha por acercarse a competiciones internacionales.

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Así marcha la tabla de posiciones en LaLiga de España.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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