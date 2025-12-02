  1. Inicio
Barcelona vs Atlético de Madrid: EN VIVO, hora, canal, ver la liga española

Los blaugranas reciben al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou en la jornada adelantada de La Liga

  • 02 de diciembre de 2025 a las 13:30

Barcelona, España.- Barcelona y Atlético de Madrid están empatando 1-1 al comenzar la segunda parte en el duelo adelantado de la fecha 19 de la liga española.

Hansi Flick introduce dos modificaciones en el once inicial respecto al partido anterior. La principal novedad es la vuelta de Pedri como titular tras recuperarse de su lesión, junto con la reincorporación de Koundé en el lateral derecho.

Simeone, sin Le Normand ni Marcos Llorente, hace tres modificaciones respecto al duelo liguero ante el Oviedo: Johnny Cardoso, Barrios y Giménez entran en la alineación. Además, Sorloth y Griezmann arrancan desde el banquillo.

Minuto a minuto

Alineaciones confirmadas

Datos del partido

Lugar: Estadio Spotify Camp Nou

Hora: 2:00 PM (Honduras)

Transmite: Sky Sports

