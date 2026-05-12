Baja en Olimpia: Jugador recibe dura sanción y se pierde el resto de la triangular de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La polémica tras la derrota de Olimpia 3-1 ante Real España en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en duelo correspondiente a la tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó secuelas a los merengue.
Luego observar imágenes del joven futbolista Didier Paguada realizando gestos obscenos y provocativos hacia la afición aurinegra una vez finalizado el encuentro.
Primero hizo la señal de silencio hacia las gradas y posteriormente se agarró sus partes íntimas en respuesta a los gritos e insultos provenientes del sector de silla ocupado por seguidores de Real España.
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y la acción del mediocampista ha generado fuertes críticas, tomando en cuenta que se trata de un jugador juvenil llamado a ser una de las promesas del fútbol hondureño.
La Comisión de Disciplina no lo dudó y actuó de oficio y abrir un expediente contra Paguada por conducta antideportiva y actos considerados inapropiados frente al público.
Después ver la imágenes, la Comisión determinó castigarlo con tres partidos de castigo, además, una multa de 10 mil lempiras para el Olimpia.
El conjunto merengue enfrentará este martes a Real España en Tegucigalpa en un duelo clave por la clasificación y posteriormente cerrará esta fase ante Marathón en San Pedro Sula durante la penúltima jornada de esta instancia.
Dicho castigo deja a Didier Paguada sin opción de sumar minutos en estos dos partidos de la triangular, además de la ida en casa que Olimpia logre clasificar a la final.