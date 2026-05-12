Baja en Olimpia: Jugador recibe dura sanción y se pierde el resto de la triangular de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La polémica tras la derrota de Olimpia 3-1 ante Real España en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en duelo correspondiente a la tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó secuelas a los merengue. Luego observar imágenes del joven futbolista Didier Paguada realizando gestos obscenos y provocativos hacia la afición aurinegra una vez finalizado el encuentro.

Primero hizo la señal de silencio hacia las gradas y posteriormente se agarró sus partes íntimas en respuesta a los gritos e insultos provenientes del sector de silla ocupado por seguidores de Real España. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y la acción del mediocampista ha generado fuertes críticas, tomando en cuenta que se trata de un jugador juvenil llamado a ser una de las promesas del fútbol hondureño.

La Comisión de Disciplina no lo dudó y actuó de oficio y abrir un expediente contra Paguada por conducta antideportiva y actos considerados inapropiados frente al público. Después ver la imágenes, la Comisión determinó castigarlo con tres partidos de castigo, además, una multa de 10 mil lempiras para el Olimpia.