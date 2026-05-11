Olimpia vs Real España y Olancho FC vs Motagua: Hora y dónde ver triangulares de Liga Nacional

El Grupo A , llega con el duelo entre Olimpia y Real España , programado para este martes 12 de mayo a las 8:15 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Se viene una jornada decisiva en las triangulares del Clausura 2026 ! La pelea en ambos grupos está al rojo vivo y la fecha 4 podría empezar a marcar tendencias claras rumbo a la gran final de Liga Nacional .

Ambos están igualados con 3 puntos junto a Marathón, sin embargo, los “aurinegros” parten como líderes gracias al punto invisible, lo que añade presión al conjunto albo, que está obligado a responder en casa para no ceder terreno en la lucha por el primer lugar.

En el Grupo B, la situación también está al límite. Motagua llega golpeado tras su derrota en casa ante Olancho FC y ahora está obligado a reaccionar. El “Ciclón Azul” se medirá nuevamente ante a los Potros este martes, esta vez en condición de visitante en el estadio Juan Ramón Brevé.

El líder del grupo es Génesis PN, que ha sabido aprovechar el mal momento de Motagua para tomar ventaja con 4 puntos. Olancho FC, por su parte, se ha consolidado como una de las sorpresas del torneo y llega con confianza tras su último triunfo en Tegucigalpa.