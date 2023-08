Auzmendi responde críticas por su falta de gol y habla sobre la salida de Humberto Rivera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El pistolero Agustín Auzmendi no se ha encontrado con fortuna del gol en el presente torneo Apertura de la Liga Nacional tras su fichaje con el Motagua, situación que mantiene incómodos a muchos aficionados de las águilas. El delantero argentino suma tres dianas en el torneo de la Copa Centroamericana, pero la presión está latente para que sus “pistolas” seas disparadas en la Liga Nacional. Auzmendi no se esconde de las críticas y sale al frente ante esta situación compleja, pero está claro que su momento llegará para vivir la alegría del gol junto a toda la familia azul.

”Contento de estar en el aniversario del club y ser parte, esperemos que venga con muchas alegrías”, comenzó diciendo.

Sobre lo que significó la derrota del clásico ante el Olimpia. ”Fue complicado y difícil, perder un clásico no es lindo, nosotros lo queríamos ganar e hicimos un buen primer tiempo, pero debemos seguir y ahora viene la copa donde queremos ese primer lugar”. Los aficionados del Motagua se mantienen a la espera que el goleador argentino se haga presente en el torneo Apertura y asegura. ”A uno como delantero lo traen para hacer los goles, pero las situaciones no han llegado, yo no he tenido muchas situaciones de gol y toca aportar de donde sea con el sacrificio”.

Y agrega: ”Presión no es, hay una responsabilidad grande de vestir esta camiseta; a uno lo traen para hacer goles como delantero, pero no he tenido muchas situaciones, estoy seguro que el gol va a llegar y hay que estar tranquilo”. Auzmendi está claro de algo: “El equipo demanda del gol y uno debe estar a la altura también”. Previo a su viaje a Costa Rica y enfrentar a Alajuelense. ”Cualquier partido es bueno para marcar, para un delantero es bonito ayudar al equipo con los goles, Alajuela es un rival difícil, pero ojalá podemos lograr el primer lugar”.

Sorprendido por la renuncia de Humberto Rivera

Luego que este lunes si hiciera oficial la salida de Humberto Rivera de la dirección técnica de los Potros de Olancho, el pistolero no pudo esconder la sorpresa que le genera esta noticia. “Me sorprendes vos mismo, él es un gran profe, una enorme persona y me sorprende, no sé los motivos, pero si él puso los motivos será por algo. Siempre le deseo lo mejor y a mí me brindo muchas cosas”. Ante los rumores de situaciones de indisciplina en el plantel de los Potros. “Con el plantel del año pasada estaba todo bien, no había indisciplina, después no sé que pasará ahora con lo que es el plantel. De la directiva prefiero no hablar”.

Auzmendi tuvo un gran paso y grandes vivencias con el equipo de Olancho, situación que le genera gran sorpresa. ”Me toma por sorpresa venían bien y no lo entiendo”.

