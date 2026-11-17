Córdoba, Aegentina.- La selección de Argentina está afrontando este martes 17 de noviembre su segundo partido de la Fecha FIFA ante Costa Rica.

RESULTADO ACTUALIZADO: ARGENTINA 1-0 COSTA RICA

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo un comienzo complicado en esta nueva etapa sin Lionel Messi y ahora intentará dejar atrás ese resultado con una victoria ante el combinado centroamericano.

En la previa del compromiso, Scaloni dejó claro que su equipo afrontará el partido con la misma seriedad de cualquier encuentro oficial y destacó las condiciones del rival.

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"Cada vez que tengamos que jugar con esta camiseta, sea amistoso o partido por los puntos, hay que dar el cien por ciento. Todo compromiso nos sirve. El rival de mañana es importante y juega bien", expresó el seleccionador argentino.

Por su parte, Costa Rica también llega con la necesidad de mejorar sus sensaciones después de perder 2-0 ante Ecuador. El encuentro marcó el debut de Bryan Ruiz como entrenador de la selección mayor, iniciando así una nueva etapa para el fútbol costarricense.

El exfutbolista reconoció que su equipo siempre saldrá a buscar buenos resultados, aunque señaló que estos partidos también representan una oportunidad para evaluar el funcionamiento colectivo, tanto en defensa como en ataque.

"Está claro que vinimos aquí a disputar dos fogueos de alto nivel. Queremos ver jugadores y es una oportunidad para todos los muchachos. Las oportunidades muchas veces se presentan de la manera menos esperada y hay que estar preparados", manifestó Ruiz.

Argentina buscará reencontrarse con la victoria, mientras que Costa Rica intentará dar una buena imagen bajo la dirección de su nuevo seleccionador.