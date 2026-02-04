En Argentina dan por suspendido partido amistoso frente a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras en la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) no hay un pronunciamiento oficial acerca del partido amistoso que la Selección Nacional tenía previsto disputar ante Argentina, desde el país albiceleste dan por suspendido el encuentro que estaba previsto a disputarse en las vísperas del Mundial 2026.

Fuentes cercanas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confiaron a EL HERALDO que el compromiso ante la Bicolor ya no se va a realizar y el equipo de Lionel Scaloni ya anda buscando un nuevo rival para foguearse previo a la Copa del Mundo.

En un inicio, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, adelantó que tenían confirmados duelos preparatorios ante México y Honduras, sin embargo, este último comenzó a tambalearse después de que el secretario de la FFH, José Ernesto Mejía, dijera que probablemente la Selección vería actividad hasta la segunda fecha FIFA.