Video: Así fue el segundo gol del hondureño Romell Quioto con el Al-Faisaly de Arabia Saudita

Harmah, Arabia Saudita.- El delantero hondureño Romell Quioto ha resurgido en el fútbol de Arabia Saudita luego de salir del Al-Najma . Tras meses de poca continuidad y protagonismo, el atacante catracho ha encontrado un nuevo aire en el Al-Faisaly , equipo con el que empieza a recuperar confianza dentro del terreno de juego.

Este miércoles volvió a ser especial para Quioto, quien se encontró nuevamente con el gol en su nuevo equipo. El atacante catracho marcó su segundo tanto desde que llegó al Al-Faisaly, mismos que ha logrado en apenas tres partidos en los que ha tenido participación.

El tanto del hondureño sirvió para ampliar la ventaja en el triunfo de su equipo por 4-2 ante Al-Jandal SC. La jugada nació tras un pase recibido al borde del área rival. El "romántico" se acomodó, hizo el espacio necesario y sacó un potente disparo a ras de piso que venció al guardameta, enviando el balón al fondo de la red.

Este buen presente contrasta con el complicado episodio que vivió meses atrás en el Al-Najma. Quioto decidió rescindir su contrato apenas seis meses después de su llegada, luego de no encontrar regularidad ni minutos bajo la dirección técnica del portugués Mário Silva.

La falta de protagonismo llevó al atacante hondureño a buscar nuevos aires con el objetivo de recuperar su nivel y volver a ser determinante. Esa decisión empieza a rendir frutos, ya que en el Al-Faisaly ha logrado reencontrarse con el gol.