Andy Nájar dice adiós a la H: "A veces las cosas no se dan como uno quiere"

A sus 32 años de edad, el experimentado lateral confirmó tras el amargo empate sin goles ante Costa Rica que no continuará formando parte de la escuadra hondureña y no pudo ocultar su tristeza por la manera en que le dice adiós a la Bicolor.

San José, Costa Rica.- Andy Nájar como uno de los líderes de la Selección Nacional de Honduras dio la cara tras el fracaso de la H al quedarse sin poder clasificar al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El oriundo de Choluteca se despide con el de Brasil 2014 siendo su único Mundial, pero lamentó de que perfectamente junto a sus compañeros pudieron sellar el boleto a la próxima Copa del Mundo.

Habías dicho que era el último tren en la Selección de Honduras, ¿qué tanto cala no haber logrado el objetivo final?

Sí, la verdad es que me voy muy triste, no era la forma la cual me quería despedir de la Selección de Honduras, creo que pudo haber estado en el Mundial. Tristemente no se logró, pero al final nos queda de aprendizaje, son lecciones de la vida y del fútbol. Hay que levantarse de esto, creo que hay muchos jugadores jóvenes con gran futuro, al futbolista hondureño le hace falta creérsela, tiene el talento suficiente para lograr cosas importantes a nivel internacional.

Ahora nos tocó despedirnos de la Selección y compañeros, me voy triste, pero con la satisfacción de que cuando me puse la camiseta lo dimos todo, fueron muy pocos los partidos en donde no estuve al 100%. Pude representar a la Selección en un Mundial, Olimpiadas, Copa Oro, Nations League, la verdad me siento orgulloso de haber escogido jugar con la Selección Nacional de Honduras y eso para uno como jugador lo llena de satisfacción y al final hoy toca despedirme no de la mejor manera, pero me voy muy orgulloso de este grupo, la luchó hasta el final, ya mañana será otro día y espero que los muchachos que se quedan puedan lograr cosas importantes en la Selección.