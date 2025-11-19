  1. Inicio
Kervin Arriaga habla del fracaso y de menospreciar a Nicaragua: "nos da una cachetada"

El volante del Levante, Kervin Arriaga, se refirió al doloroso fracaso de la selección de Honduras al no poder llegar a la copa del mundo del 2026

  • 19 de noviembre de 2025 a las 07:43
Kervin Arriaga fue uno de los jugadores que jugó todo el partido ante Costa Rica pero no pudieron marcar.

 Foto: Yoseph Amaya

San José, Costa Rica.- Kervin Arriaga, como líder de las selección de Honduras, dio la cara tras la no clasificación de Honduras al Mundial United 2026 qie se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá.

La Bicolor tuvo en estas dos últimas fechas para clasificar, pero el triunfalismo imperó y eso consumió sus posibilidades, a tal grado de quedar fuera como segundo lugar y con 9 puntos tras dos victorias y tres empates.

La derrota ante Nicaragua marcó el camino y Kervin Arriaga recordó que ese fue el detonante para que hoy Honduras quedó fuera de una Copa del Mundo.

¿Qué conclusiones sacan tras quedar fuera del Mundial? :"Nos vamos muy dolidos, creíamos que era una oportunidad muy valiosa para nosotros, clasificar al Mundial, pero el fútbol nos da una cachetada y nos hace poner los pies sobre la tierra".

¿Por qué perder tiempo cuando necesitabamos ganar?: "Nunca planteamos eso, son circustancias del partido. Delante nuestro teníamos una gran selección que también se estaba jugando el pase. Dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo".

¿Qué motivo nos lleva a fracasar?: "Queriamos ir al Mundial, pero el fútbol nos da una cachetada y una experiencia muy dura. Los partidos primero hay que jugarlos y que no hay selección pequeña. En Nicaragua dejamos ir los tres puntos que eran importantes y que nos pasaron factura".

¿Qué decirle al aficionado hondureño?: "A la afición agradecerles porque confiaron en nosotros y pedirle disculpas porque vamos dolidos como ellos".

¿Hay vergüenza?: "Sí, estamos dolidos, creo que era una oportunidad muy linda, lastimosamente no se nos dio".

