Kervin Arriaga habla del fracaso y de menospreciar a Nicaragua: "nos da una cachetada"

San José, Costa Rica.- Kervin Arriaga, como líder de las selección de Honduras, dio la cara tras la no clasificación de Honduras al Mundial United 2026 qie se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. La Bicolor tuvo en estas dos últimas fechas para clasificar, pero el triunfalismo imperó y eso consumió sus posibilidades, a tal grado de quedar fuera como segundo lugar y con 9 puntos tras dos victorias y tres empates.

La derrota ante Nicaragua marcó el camino y Kervin Arriaga recordó que ese fue el detonante para que hoy Honduras quedó fuera de una Copa del Mundo. ¿Qué conclusiones sacan tras quedar fuera del Mundial? :"Nos vamos muy dolidos, creíamos que era una oportunidad muy valiosa para nosotros, clasificar al Mundial, pero el fútbol nos da una cachetada y nos hace poner los pies sobre la tierra".