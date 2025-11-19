  1. Inicio
La cena de Cristiano Ronaldo con Trump en la Casa Blanca, junto a delegación saudí

Trump destacó la presencia del futbolista portugués, quien acudió con su esposa Georgina Rodríguez y fue ubicado entre los primeros asientos del evento

  • 19 de noviembre de 2025 a las 07:46
A la cena también asistió el empresario Elon Musk, marcando su regreso a la Casa Blanca.

 Foto: EFE.

Washington, Estados Unidos.- Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí, cenó el martes en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám, en su visita a Estados Unidos.

Durante un discurso de bienvenida a la cena, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Cristiano Ronaldo en persona.

Ronaldo, acompañado de su esposa Georgina Rodríguez, no ha sido invitado a tomar la palabra, pero fue ubicado en los primeros asientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca.

El presidente Trump dio la bienvenida a los invitados, calificando al príncipe heredero como "un verdadero socio para la paz y la prosperidad" en el mundo y para la paz en el Medio Oriente.

 (Foto: EFE.)

La cena fue atrasada debido a que la alfombra roja colocada fuera del salón tuvo que ser acompañada por una carpa debido a la fuerte lluvia en Washington D.C.

Además de Cristiano Ronaldo, Trump también recibió a Elon Musk, siendo este el regreso del magnate de la tecnología a la Casa Blanca luego de su distanciamiento con el mandatario republicano.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

