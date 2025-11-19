Técnico abandona selección de Concacaf pese a clasificar al Mundial 2026

El técnico dejó prácticamente clasificada al Mundial United 2026 a la selección de Concacaf que logró su pase por primera vez a esta fiesta del fútbol
Una de las sorpresas tiene el boleto asegurado y solo necesitaba de un empate para dejar sin boleto directo a una de las favoritas de la zona.
Se trata de la Selección de Curazao, quien terminó como líder de su grupo tras empatar sin goles en la última jornada.
Uno de los que está detrás del éxito de Curazao clasificado al Mundial 2026 es el entrenador: Dick Advocaat.
Sin embargo, Curazao no pudo contar con la presencia de su entrenador ante el duelo de Jamaica y así lo ha confirmado la Federación del país caribeño en la previa del tan esperado duelo.
A través de un comunicado han expresado su apoyo al estratega y explicando los motivos del por qué abandonó a la Selección en la etapa final.
"La selección nacional confirma que el entrenador Dick Advocaat ha abandonado la concentración en Jamaica por motivos personales", confirmó la federación.
Asimismo, confirmaron a los reemplazos del estratega: "Durante su ausencia, los entrenadores asistentes Dean Gorré y Cor Pot supervisarán conjuntamente todas las sesiones de entrenamiento, los preparativos de los partidos y las actividades relacionadas con el equipo"
"El dúo de entrenadores trabajará en estrecha colaboración con los jugadores y el personal para garantizar la continuidad y la estabilidad dentro de la plantilla", agregan.
Asimismo, Gilbert Martina, presidente de la FFK, expresó su apoyo a Dick Advocaat: "Respetamos la decisión del entrenador. Toda la federación le apoya plenamente".
"A pesar de no estar físicamente presente con el equipo, Dick Advocaat seguirá participando activamente en las decisiones clave relativas a cuestiones tácticas, la gestión de los jugadores y los próximos partidos. Gorré y Pot mantendrán un contacto estrecho y regular con él", detallan.
La Selección de Curazao viene de golear 7-0 a la ya eliminada Bermuda y llegaba a este duelo como invicta en el encasillado.
Los caribeños terminaron como líderes con 12 unidades, uno por encima de Jamaica, su rival en el cierre de las Eliminatorias.
Curazao y Jamaica se enfrentaron este martes 18 de noviembre en el National Stadium de Kingston en busca del ansiado pase al Mundial 2026.
Así terminó la tabla de posiciones previo al cierre de la fase final de las Eliminatorias de la Concacaf.