  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Los equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Surinam y Jamaica.

  • 19 de noviembre de 2025 a las 09:09
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
1 de 43

Ya quedaron definidas las selecciones que clasificaron de manera directa al Mundial de United 2026. Aquí te las mostramos.

Fotos: Cortesía.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
2 de 43

Anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
3 de 43

ASIA: Arabia Saudita (AFC - Asia) -- Ya tiene su boleto asegurado en la siguiente Copa del Mundo.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
4 de 43

Japón - Los Samuráis Azules aseguraron su puesto en la gran cita mundialista . Disputará su octavo Mundial de forma consecutiva.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
5 de 43

Australia - Ya suman su sexta clasificación consecutiva al Mundial y lo consiguieron para el 2026 tras remontar 2-1 a Arabia Saudita en las eliminatorias de Asia.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
6 de 43

Corea del Sur (ASIA) -- Siguen demostrando su buen nivel y será su Mundial número 11.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
7 de 43

Irán - Por cuarta vez consecutiva, la selección iraní logra clasificarse al Mundial.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
8 de 43

Qatar -- Tras ser anfitrión el pasado Mundial, clasificó a una nueva Copa del Mundo.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
9 de 43

Jordania - Se clasificó para su primer Mundial tras derrotar a Omán y afrontan con ilusión el sueño mundialista. Es una de las sorpresas en la lista.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
10 de 43

Uzbekistán - Los Lobos Blancos se aseguran su plaza al Mundial por primera vez en su historia. Es otra de las novedades.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
11 de 43

ÁFRICA // Argelia -- Es la otra de las clasificadas al Mundial 2026 y ya tienen su nombre asegurado en el Mundial 2026.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
12 de 43

Marruecos -- Se convirtieron en el primer equipo de su continente en acceder al Mundial de 2026 y buscan dejar huella nuevamente en una Copa del Mundo.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
13 de 43

Egipto - Los Farones clasificaron al Mundial 2026 y será su cuarta Copa del Mundo (1934, 1990 y 2018).
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
14 de 43

Costa de Marfil -- Es una de las habituales de su zona y son de las clasificadas a la siguiente Copa del Mundo.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
15 de 43

Cabo Verde - El diminuto archipiélago africano se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
16 de 43

Ghana - La selección de ghanesa selló su boleto a la justa mundialista.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
17 de 43

Sudáfrica -- Regresa a una Copa del Mundo luego de ser anfitrión en 2010.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
18 de 43

Senegal -- Es otra de las selecciones africanas que tienen su cupo en el Mundial 2026.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
19 de 43

Túnez -- Es otra de las selecciones que aseguró su plaza en el Mundial de 2026.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
20 de 43

Conmebol: Argentina -- Es la actual campeona y van en busca de un nuevo Mundial de la mano de Messi.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
21 de 43

Brasil -- La "Canarinha" vuelve a estar presente en una Copa del Mundo.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
22 de 43

Colombia -- Es otra de las selecciones de CONMEBOL clasificadas al Mundial 2026.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
23 de 43

Ecuador -- Es otra de las sudamericanas que aseguró su boleto a la Copa del Mundo.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
24 de 43

Uruguay -- La celeste de Marcelo Bielsa hizo lo suyo y tiene su puesto asegurado en la Copa del Mundo.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
25 de 43

Paraguay -- El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro ocupan otra de las plazas de la Conmebol.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
26 de 43

Oceanía // Nueva Zelanda -- Es otra de las selecciones que ya clasificaron a la justa mundialista.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
27 de 43

EUROPA // Inglaterra -- Fue la primera de la UEFA en ocupar un puesto en la Copa del Mundo.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
28 de 43

Francia -- En esta fecha FIFA se convirtieron en la nueva clasificada tras su triunfo de esta semana ante Ucrania (4-0).
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
29 de 43

Croacia es la tercera selección europea, junto a Inglaterra y Francia, con la presencia asegurada en la fase final.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
30 de 43

Portugal -- Recetó una paliza de 9-1 a Armenia y selló su boleto al Mundial 2026. Cristiano Ronaldo no estuvo presente luego de su expulsión en la pasada jornada. El cuadro luso jugará su novena fase final de un Campeonato del Mundo, la séptima consecutiva.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
31 de 43

Noruega -- Fueron contundentes ante Italia y los vencieron por 1-4. Ha sido un logro histórico. El combinado escandinavo, que ganó todos sus partidos de la fase de clasificación, volverá a disputar este torneo veintiocho años después, la primera ocasión desde Francia 1998. Será la cuarta ocasión en la que la selección noruega forme parte del cartel de este evento.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
32 de 43

Alemania -- Los alemanes recetaron una paliza de 6-0 a Eslovaquia y sellaron su pase al Mundial 2026.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
33 de 43

Países Bajos -- Los neerlandeses golearon 4-0 a Lituania este lunes y también tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
34 de 43

Bélgica -- Los belgas aprovecharon el trámite y la fragilidad de Liechtenstein (7-0) para lograr una victoria esperada y sellar definitivamente el pasaporte para el Mundial 2026, la decimoquinta fase final que alcanzan en su historia los 'diablos rojos', la cuarta consecutiva.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
35 de 43

Austria evitó la derrota contra Bosnia Herzegovina (1-1) y consiguió el empate que le bastaba para sellar la clasificación para el Mundial 2026, la primera desde Francia 1998
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
36 de 43

Suiza certificó su presencia en el Mundial 2026 tras el empate 1-1 este martes ante Kosovo en el estadio Fadil Vokrri de Pristina; por su parte, los locales, reconocidos como Estado independiente en 2008, jugarán la repesca.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
37 de 43

España selló este martes en el Estadio La Cartuja de Sevilla su clasificación con un empate agridulce ante Turquía (2-2).
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
38 de 43

Escocia con dos goles en el tiempo de prolongación de Tierney y de McLean tumbaron a Dinamarca (4-2) para firmar su regreso a una Copa del Mundo 28 años después de su última participación.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
39 de 43

Panamá goleó a El Salvador y selló su boleto al Mundial 2026 como primero de su grupo.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
40 de 43

Haití lideró el grupo de Honduras y Costa Rica y selló su pase a la Copa del Mundo 2026.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
41 de 43

Curazao empató siin goles con Jamaica y es una de las sorpresas clasificadas de la Concacaf.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
42 de 43

Estas son las 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026, se agregan tres de Concacaf: Panamá, Haití y Curazao.
Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026
43 de 43

Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Surinam y Jamaica.
Cargar más fotos