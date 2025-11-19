Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Noruega -- Fueron contundentes ante Italia y los vencieron por 1-4. Ha sido un logro histórico. El combinado escandinavo, que ganó todos sus partidos de la fase de clasificación, volverá a disputar este torneo veintiocho años después, la primera ocasión desde Francia 1998. Será la cuarta ocasión en la que la selección noruega forme parte del cartel de este evento.