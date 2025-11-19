Eliminatoria de Concacaf dejó sorpresas: Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Ya quedaron definidas las selecciones que clasificaron de manera directa al Mundial de United 2026. Aquí te las mostramos.
Anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.
ASIA: Arabia Saudita (AFC - Asia) -- Ya tiene su boleto asegurado en la siguiente Copa del Mundo.
Japón - Los Samuráis Azules aseguraron su puesto en la gran cita mundialista . Disputará su octavo Mundial de forma consecutiva.
Australia - Ya suman su sexta clasificación consecutiva al Mundial y lo consiguieron para el 2026 tras remontar 2-1 a Arabia Saudita en las eliminatorias de Asia.
Corea del Sur (ASIA) -- Siguen demostrando su buen nivel y será su Mundial número 11.
Irán - Por cuarta vez consecutiva, la selección iraní logra clasificarse al Mundial.
Qatar -- Tras ser anfitrión el pasado Mundial, clasificó a una nueva Copa del Mundo.
Jordania - Se clasificó para su primer Mundial tras derrotar a Omán y afrontan con ilusión el sueño mundialista. Es una de las sorpresas en la lista.
Uzbekistán - Los Lobos Blancos se aseguran su plaza al Mundial por primera vez en su historia. Es otra de las novedades.
ÁFRICA // Argelia -- Es la otra de las clasificadas al Mundial 2026 y ya tienen su nombre asegurado en el Mundial 2026.
Marruecos -- Se convirtieron en el primer equipo de su continente en acceder al Mundial de 2026 y buscan dejar huella nuevamente en una Copa del Mundo.
Egipto - Los Farones clasificaron al Mundial 2026 y será su cuarta Copa del Mundo (1934, 1990 y 2018).
Costa de Marfil -- Es una de las habituales de su zona y son de las clasificadas a la siguiente Copa del Mundo.
Cabo Verde - El diminuto archipiélago africano se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo.
Ghana - La selección de ghanesa selló su boleto a la justa mundialista.
Sudáfrica -- Regresa a una Copa del Mundo luego de ser anfitrión en 2010.
Senegal -- Es otra de las selecciones africanas que tienen su cupo en el Mundial 2026.
Túnez -- Es otra de las selecciones que aseguró su plaza en el Mundial de 2026.
Conmebol: Argentina -- Es la actual campeona y van en busca de un nuevo Mundial de la mano de Messi.
Brasil -- La "Canarinha" vuelve a estar presente en una Copa del Mundo.
Colombia -- Es otra de las selecciones de CONMEBOL clasificadas al Mundial 2026.
Ecuador -- Es otra de las sudamericanas que aseguró su boleto a la Copa del Mundo.
Uruguay -- La celeste de Marcelo Bielsa hizo lo suyo y tiene su puesto asegurado en la Copa del Mundo.
Paraguay -- El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro ocupan otra de las plazas de la Conmebol.
Oceanía // Nueva Zelanda -- Es otra de las selecciones que ya clasificaron a la justa mundialista.
EUROPA // Inglaterra -- Fue la primera de la UEFA en ocupar un puesto en la Copa del Mundo.
Francia -- En esta fecha FIFA se convirtieron en la nueva clasificada tras su triunfo de esta semana ante Ucrania (4-0).
Croacia es la tercera selección europea, junto a Inglaterra y Francia, con la presencia asegurada en la fase final.
Portugal -- Recetó una paliza de 9-1 a Armenia y selló su boleto al Mundial 2026. Cristiano Ronaldo no estuvo presente luego de su expulsión en la pasada jornada. El cuadro luso jugará su novena fase final de un Campeonato del Mundo, la séptima consecutiva.
Noruega -- Fueron contundentes ante Italia y los vencieron por 1-4. Ha sido un logro histórico. El combinado escandinavo, que ganó todos sus partidos de la fase de clasificación, volverá a disputar este torneo veintiocho años después, la primera ocasión desde Francia 1998. Será la cuarta ocasión en la que la selección noruega forme parte del cartel de este evento.
Alemania -- Los alemanes recetaron una paliza de 6-0 a Eslovaquia y sellaron su pase al Mundial 2026.
Países Bajos -- Los neerlandeses golearon 4-0 a Lituania este lunes y también tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo.
Bélgica -- Los belgas aprovecharon el trámite y la fragilidad de Liechtenstein (7-0) para lograr una victoria esperada y sellar definitivamente el pasaporte para el Mundial 2026, la decimoquinta fase final que alcanzan en su historia los 'diablos rojos', la cuarta consecutiva.
Austria evitó la derrota contra Bosnia Herzegovina (1-1) y consiguió el empate que le bastaba para sellar la clasificación para el Mundial 2026, la primera desde Francia 1998
Suiza certificó su presencia en el Mundial 2026 tras el empate 1-1 este martes ante Kosovo en el estadio Fadil Vokrri de Pristina; por su parte, los locales, reconocidos como Estado independiente en 2008, jugarán la repesca.
España selló este martes en el Estadio La Cartuja de Sevilla su clasificación con un empate agridulce ante Turquía (2-2).
Escocia con dos goles en el tiempo de prolongación de Tierney y de McLean tumbaron a Dinamarca (4-2) para firmar su regreso a una Copa del Mundo 28 años después de su última participación.
Panamá goleó a El Salvador y selló su boleto al Mundial 2026 como primero de su grupo.
Haití lideró el grupo de Honduras y Costa Rica y selló su pase a la Copa del Mundo 2026.
Curazao empató siin goles con Jamaica y es una de las sorpresas clasificadas de la Concacaf.
Estas son las 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026, se agregan tres de Concacaf: Panamá, Haití y Curazao.
Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Surinam y Jamaica.