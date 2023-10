“El profesor debe utilizar sus mejores estrategias”: Amado Guevara previo al partido ante Cuba

Él no atendió la convocatoria, se respeta, tendrá sus motivos. Afortunadamente la Selección tiene suficiente material, sobre todo en la zona medular donde él se desempeña. Es un tema bien complejo y por hoy no voy a profundizar, es más importante lo que viene mañana. No solo es ganar, hay que ganar bien.

A Rueda le debe preocupar muchos aspectos, sobre todo los individuales. Cuba tiene jugadores jóvenes, pero tiene madurez. Todos juegan en Ligas de Centroamérica y Europa. Cuba cuenta con jugadores atléticos, pero, por lo demás, el profesor debe utilizar sus mejores estrategias, mi deseo es que nos regalen el triunfo, buscar el primer lugar y que nos deje en buena zona de clasificación.

¿Considera que Honduras debería utilizar un 4-4-2 por el retorno de Alberth Elis?

Ahora con eso que vi de Granada, el profesor me deja confundido. Sabemos que el profesor puede usar cualquiera de los dos sistemas y no me extrañaría que utilice el que usó de emergencia ante Guatemala, aunque muy poco lo creo, Honduras necesita ganar y por ahí lo veo difícil. En lo personal, por la visita y la calidad de los jugadores, me inclinaría por el 4-4-2 que a él le gusta y le funciona.