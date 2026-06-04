Alejandro Reyes revela cómo le jugará Honduras a Argentina y advierte: "Podemos hacerles daño"

Además, confesó su admiración por la selección sudamericana, a la que considera la segunda que más quiere después de Honduras, aunque dejó claro que dentro de la cancha buscará vencerla. Reyes también descartó cualquier intención de juego brusco por parte de la Bicolor, afirmando que no existen instrucciones para golpear a los rivales y que el equipo afrontará el compromiso con intensidad, pero dentro de los límites deportivos.

Houston, Estados Unidos.- El futbolista hondureño Alejandro Reyes vive con ilusión la posibilidad de ser titular en el amistoso que sostendrá Honduras frente a Argentina , vigente campeona del mundo. El mediocampista de Motagua aseguró que la clave para competir ante la Albiceleste será realizar un trabajo defensivo ordenado y aprovechar los espacios cuando tengan la posesión del balón.

Viene el duelo ante Argentina, ¿en qué han hecho énfasis en los entrenamientos?

Estamos buscando la manera de acoplarnos a lo que Argentina juega. Es un equipo que tiene bastante manejo del balón. De repente sus jugadores aparecen, mediocampo, tienen sus laterales, salen volantes al espacio que dejó el lateral. Hacen bastante circulación. El profesor ha hecho bastante insistencia en eso para complicarlos un poco. También el énfasis en que nosotros tenemos jugadores de calidad. Es un partido que vamos a disfrutar mucho. Además, si nosotros queremos hacer las cosas bien, podemos hacerles daño.

¿Están viendo videos diarios de Argentina?

No tanto de los que son ellos, porque está marcado lo que juega Argentina. Es un equipo que juega bastante con el balón. Hemos estado haciendo énfasis en lo que podemos hacer con y sin balón.

¿Te ilusiona la posición en la que estás jugando en estos momentos, incluso con la posibilidad de ser titular?

Sí, creería que son ideas similares. Nosotros en Motagua jugamos un 4-4-2. Aquí viene siendo un 4-3-3 a la hora de atacar. Son ideas similares, pero el grado de concentración juega bastante. Nosotros tenemos que estar concentrados a los movimientos que ellos hacen, son sistemas que me gustan. Ahorita estoy enfocado en lo que él me pide que haga. Estamos buscando la excelencia para buscarnos el lugar.

¿Cómo enfrentan ustedes esto ya que los ojos del mundo estarán viendo este partido?

Lo enfrento con mucha ilusión. Es un sueño el que viviré de enfrentar a la campeona del mundo. Aparte de ser hondureño, la otra selección que más amo es a la de Argentina. Entonces, para mí es un sueño. Lo tomo con tal grado de compromiso. Buscar dar mi cien por ciento en beneficio de la Bicolor.

¿Qué más puntos positivos en el cuerpo técnico?

A mí me encanta la manera de trabajar del profesor Molina y todo el cuerpo técnico. Me gusta que hace énfasis en el tema de la intensidad. Hemos trabajado bastante con el tema de la nutrición. En la federación no se trabajaba mucho. Son cosas que ellos buscan de la manera en cómo trabajan, estoy enamorado de la manera de lo que vienen aportando.

¿Te has visualizado anotarle un gol a la Argentina?

Sí. Lo dije anteriormente: soy afortunado, soy bendecido con el profesor, con Dios, con la vida por tenerme aquí. Le agradezco a mis compañeros, porque sin ellos no estaría aquí por el papel que hicimos en el torneo. He soñado, quién no va a soñar con anotarle a la selección campeona del mundo, pero me enfoco en hacer mi trabajo. Yo le he comentado al profe que mi deseo siempre es estar aquí. Si se da un gol será bendición de Dios.