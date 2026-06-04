Selección de Honduras Sub-20 humilló a equipo de España con goleada de 5-1

Alicante, España.- La selección Sub-20 de Honduras dejó una imagen positiva en su tercer compromiso de preparación en territorio español al imponerse con autoridad 5-1 sobre el UCAM Murcia CF en un encuentro disputado en Alicante. El combinado nacional, dirigido por Orlando López, logró recuperarse de la derrota sufrida días atrás frente al equipo juvenil del Elche, que se había impuesto 2-1 el pasado 31 de mayo. Esta vez, la escuadra catracha mostró mayor contundencia y efectividad en ataque.

Los goles del triunfo fueron obra de Víctor Zalazar y Mike Arana, ambos futbolistas del Real España. También se hizo presente en el marcador Jaydin Contreras, jugador del FC Dallas, mientras que Yemerson Cabrera destacó con un doblete para completar la goleada. La gira europea de la Mini H concluirá el próximo 6 de junio con un exigente compromiso frente al Barcelona. El duelo se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los hondureños cerrarán su etapa de preparación internacional. Tras finalizar estos amistosos, Honduras enfocará toda su atención en el Campeonato Sub-20 de Concacaf que se disputará en México. El equipo nacional integra un grupo complicado y buscará uno de los boletos disponibles a la próxima Copa del Mundo de la categoría.