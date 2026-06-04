Fichajes Honduras: Motagua con dos extranjeros, giro de Kervin Arriaga y Olimpia prepara altas

Olimpia y Motagua anunciarán jugadores; legionarios cambiarían de equipo. Los últimos movimientos en el mercado de fichajes de Honduras.
Raúl Martínez Sambulá - Este jueves fue anunciado como asistente técnico del Victoria, que estará a cargo de Carlos "Chato" Padilla.
André Orellana - Platense mueve los hilos para tener al zaguero central a préstamo para la próxima campaña. Cabe destacar que Olimpia es el dueño de su ficha.
Miguel Rodríguez - El guardameta de la selección de Nicaragua es agente libre tras salir del Independiente de Siguatepeque. Platense y Lobos UPNFM buscan sus servicios.
Jordi Franco - En platense ven con buenos ojos el fichaje del mediocampista del CD Choloma de cara a la próxima temporada.
Walter Martínez - El habilidoso volante sería una de las apuestas de Génesis PN para reforzar su medio campo. Ha estado varios meses sin equipo tras salir de Victoria por falta de pago.
Bryan Moya - La salida del atacante de Marathón es inminente por problemas de indisciplina, pero la directiva aún no llega a un acuerdo con el jugador para rescindir su contrato.
Pablo Lavallén - El técnico argentino aún no renueva con Marathón y la directiva verdolaga ya le habría puesto un ultimátum de una semana para dar una respuesta sobre su futuro.
David Ruíz - El legionario confesó que podría salir del Inter Miami: "Han habido cosas que he estado pensando. Tengo que sumar minutos, son conversaciones que tengo con mi agente", comentó.
Santiago Díaz - El lateral izquierdo de Guatemala está en la orbita de Motagua, así lo confirmó el técnico Javier López.
José Gálvez - Otro de los extranjeros que podría reforzar la zona baja de Motagua para la próxima campaña de Liga Nacional y Copa Centroamericana.
Agustín Auzmendi - El delantero argentino confirmó que planea regresar a Motagua en el futuro.
El presidente de Olimpia se refirió a la llegada de nuevos fichajes en Olimpia: "Estamos trabajando en algunas novedades. Esperamos entre mañana y la próxima semana poder darlas a conocer", afirmó.
Además, se refirió a una posible llegada de Deiby Flores a Olimpia: "Obviamente me encantaría que pudiera venir, pero sabemos que su misión en este momento y la de su representante es todavía que tenga la oportunidad en el extranjero. Creo que todavía tiene para dar mucho en el exterior", expresó.
Carlos Mejía - Olancho FC se ha unidos a los equipos que buscan hacerse de los servicios de "Zapatilla" tras su salida de Motagua.
kervin Arriaga - El delantero Luis Palma confesó este jueves que en Lech Poznán preguntaron por el volante catracho. El "Misilito" es codiciado en Europa tras su buen desempeño con el Levante.