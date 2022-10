“El favorito es Alajuelense”: Prensa de Costa Rica calienta la final de Liga Concacaf ante Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el 3-2 en el juego de ida que se desarrolló en Tegucigalpa, el Alajuelense llega golpeado para el segundo partido ante Olimpia. No obstante, este compromiso tendrá un par de ingredientes extras.

Ante ello, EL HERALDO indagó con periodistas de Costa Rica, que dieron su punto de vista de cara a lo que será el juego definitorio que conocerá al campeón del torneo.

El primero en responder a nuestras preguntas fue Felipe Castillo, periodista deportivo de AM PRENSA, quien enfatizó en que Olimpia está acostumbrado a jugar este tipo de partidos.



¿Cree que el llenazo que tendrá el Alejandro Morera Soto, afectará al Olimpia a nivel mental?

Olimpia se topará con un ambiente hostil. En las diferentes redes sociales los aficionados al Alajuelense están organizando un gran recibimiento y aliento de principio a fin. Pero eso sí, pese que tendrá que lidiar con todo un estadio en su contra, no creo que el Olimpia se achique en La Catedral, debido que es un equipo acostumbrado a ambientes difíciles como el Estadio Azteca y otras canchas en Honduras como las San Pedro Sula.

¿Qué debe mejorar futbolísticamente Alajuelense de cara al partido del próximo miércoles?

Alajuelense tendrá un plus para este juego de vuelta y es que será el último baile de Bryan Ruiz como jugador profesional vistiendo la camiseta rojinegra, por lo que saldrá a relucir mucho la parte emocional de querer despedir al capitán como campeón.

Fuera de ello, los comandados por Coito deben mejorar por las bandas y frenar al Olimpia por ese sector, ya que me parece que por el sector de Ian Smith fue donde los albos hicieron daño en la ida. Asimismo estar atentos en defensa será vital, Olimpia es un equipo emocional, pero que tal vez no tiene ese poderío ofensivo de otros. Eso sí, Olimpia es mucho más equipo que Real España.

¿Cuáles son los hombres claves de Olimpia de los que se tiene que cuidar la Liga?

Me parece que Alajuelense deberá tener un cuidado especial con Michael Chirinos, un jugador que fue un dolor de cabeza en la ida. Además, tener bien referenciado a Jerry Bengston que aunque no vive su mejor momento, conoce bien la casa de Alajuelense y estoy seguro que buscará silenciar a la afición rival.



¿A cuál club ve más favorito para la final de vuelta?

El favorito es Alajuelense, debe ser contundente ante Olimpia no hay más. Perder la final de Liga Concacaf sería un fracaso mayúsculo. Los rojinegros perdieron la opción de ser campeones del fútbol nacional, por lo que ganar Concacaf es más que obligatorio y ojalá se remonte ese 3-2.

Por otra parte, Keydel Romero, comunicadora deportiva de Deportes CR.net, reveló cuáles deben ser las claves para que los manudos se lleven su segundo título de Liga Concacaf.

Según su criterio, ¿cuáles deben ser las claves para el Alajuelense pueda remontarle el partido al Olimpia?

Creo que la clave estará en el carácter que muestren los manudos en la cancha. Durante esta edición de Liga CONCACAF, Alajuelense se ha mostrado como un equipo sólido y deberá apelar a eso y a la motivación de resarcirse de alguna forma con su afición para poder levantar el título.

¿Cuál son las sensaciones de los aficionados de la Liga para el duelo de vuelta?

Alajuelense confirmó la venta total de la taquilla, pero considero que esto por lo que representa la institución para sus aficionados. Los hechos recientes no permiten que la afición mantenga esa ilusión que caracteriza a este tipo de juegos; y bueno con justa razón tras lo acontecido en el torneo nacional donde mantienen decepcionados a sus seguidores.

¿Cuál es su opinión sobre el nivel futbolístico de Alexander López con la Liga?

Alexander López me parece un buen jugador pero algo irregular en cuanto a nivel. Un arma poderosa en algunos partidos pero en muchos juegos importantes pasa completamente desapercibido.

¿A cuál club ve más favorito para la final de vuelta?

No veo a un favorito porque ambos equipos están a un nivel similar, pero claro está, que la presión de Alajuelense es grande y todas sus energías están enfocadas en esa serie lo que los convierte en un rival peligroso.

Finalmente, el periodista deportivo, Steven Oviedo, precisó que Celso Borges, Leonel Moreira y Freddy Góndola serán los futbolistas claves si la liga quiere quedarse con su segundo título de Concacaf League.

¿Cree usted que pese “La Catedral” en el tremendo aforo que tendrá el próximo miércoles?

Para mí los estadios no pesan, es importante que estén llenos, pero no te van a hacer ganar una final o perderla. Que lo diga el propio Alajuelense que perdió en su casa a estadio lleno con Cartaginés, un equipo que no ganaba hace más de 80 años y en su centenario ante el Herediano al minuto 90. El estadio es importante para los jugadores ya que conocen las dimensiones y el pique de la pelota.



¿Cuáles son los hombres claves de Alajuelense de los que se tiene que cuidar Olimpia?

Hay varios hombres importantes, el que más me parece es Celso Borges, ya que por él pasa todo el juego de Alajuelense. Para mí es la piedra angular del equipo de Coito. Además, tomaría en cuenta al panameño Góndola que tiene mucha velocidad. Pero una clave es encontrar la manera de vencer a Leonel Moreira, quien fue importante en el primer duelo para mantener con vida a Alajuelense.

¿Se define en los 180, tiempos extras o se van hasta la ronda de penales?

Yo creo que no habrá tiempo extra, la final está muy cerrada, pero se define en los 90 minutos de juego en el Morera Soto. Alajuelense no tiene buenas historias recientes en tiempo extra en su casa, por lo que imagino que desearán acabar el partido rápido.

¿A cuál club ve más favorito para la final de vuelta?

A mí particularmente me gusta mucho el trabajo de Troglio en el Olimpia y Alajuelense ha tenido un semestre muy complicado, eliminado a manos de Saprissa y con la Liga Concacaf salvándole el semestre. Creo que el favoritismo está muy parejo, pero creo que si Olimpia viene a pelear por el partido y no a manejar un marcador se puede llevar la copa de Costa Rica.