Mauricio Dubón asegura que aún no cree lo que está viviendo: “No me cae el 20”

¿En este momento qué piensa aquel chico que salió de San Pedro Sula y ahora está en una Serie Mundial?

Estoy a cuatro victorias de cumplir un sueño, lograr algo que no mucha gente lo ha podido lograr, eso es lo que estoy pensando.

En Honduras hay muchas personas que ya hablan de Mauricio Dubón, es la noticia del momento en el deporte. ¿Quién es Mauricio, por qué eligió béisbol y no fútbol?

Desde chiquito me acuerdo que yo tuve esas ganas de jugar. No recuerdo el primer día que llegué a un campo de béisbol, pero toda mi vida fue un campo de béisbol o softbol viendo jugar a mi papá y mi hermano, siempre tuve eso en mi vida. Fue algo que no podía vivir sin ello, mis premios era ir a jugar aquí o allá, nunca me dieron juguetes ni cosas de esas, siempre un guante, un bate, que hicieran sacrificios para jugar béisbol, para ir a una selección. Siempre supe que quería jugar.

Cuéntanos de tus hermanos y tus papás...

Son cosas que gracias a ellos estoy aquí, mi mamá se sacrificó, mi papá se sacrificó, mi padrastro se sacrificó, mi abuela, mi hermano me llevaba a los entrenamientos. La razón porque a mi me firman, es porque a él no lo firman porque iba con una selección a Nicaragua. Él quiso firmar pero lastimosamente como son las cosas en Nicaragua, mis padres conmigo eligieron una ruta.

Tu padre es amante a este deporte...

A mi me cuentan la historia que es el abuelo mío, el papá de mi mamá jugaba softbol, luego llevó a mi papá que jugaba fútbol y le gustó. Como le digo, las memorias mías es que siempre estuve en un campo de béisbol.

¿Qué equipo comienzas a desarrollarte en Honduras?

Yo comencé yendo a la Tara. Se llama Centauros el equipo, estuve en el Liceo Bilingüe Centroamericano, luego me iba caminando a la casa, comía y luego caminando al campo de la Colvisula y a la colonia Tara. Cuando ya tenía 11 o 12 años fui a Marineros a Lima, doña Regina Martínez me lleva, ella siempre me apoyó.

¿Cómo llega a Estados Unidos?

Doña Regina Martínez trajo a una gente de Estados Unidos que ellos regalaban implementos, no era a mí que estaban viendo jugar, sino a otros. Luego ellos me preguntaron que si quería ir y lo hice. Gracias a Dios la familia Richie apareció y me preguntaron si quería ir a estudiar. Me quedé y nunca fui con una intención de que un equipo me fichara, fue poco a poco que mi nombre fue sonando en Sacramento hasta que un día estaba en una prueba para un equipo de verano, luego estaban scouts de Boston, me vio jugar, le pregunté al scout, comenzó a darle seguimiento y mientras más pasaba el tiempo, más equipos me miraban y comenzó a sonar, llegó un punto que habían como 20 scouts viendo los juegos míos en Sacramento, fue algo a la vez muy nervioso, nunca había visto eso en Honduras y como niño de 15 años estaba nervioso.

Fue escogido en el draft 2013

Sí, por Boston, en la ronda 26, fui el pick 773 para tenerlo en cuenta ya no existe esa ronda, ahora llega hasta la 20 y las posibilidades de llegar a Grandes Ligas de la ronda 26 son pocas, es imposible para ponerlo en contexto.

¿Qué sacrificaste para estar a un paso de jugar la Serie Mundial?

Yo siento que sacrifiqué mi vida como una persona normal diría yo, esclavizarme en poder perfeccionar lo que estoy haciendo, hacer cosas como preferir entrenar que ir con mis amigos, tratar de mejorar en lugar de ir a la escuela y tener que recuperar, me fui a los 15 años de mi casa, una temprana edad. A veces veo a papás decir que no dejarán de ir a niños y a mí me dejaron ir a los 15 años con gente que conocíamos poco, pero para mí fue no tener una juventud normal, el estar 24/7 en el béisbol, eso fue lo que más sacrifiqué.

¿Con cuál pelotero te llevas más, si bromeas con ellos?

La verdad que con todos los latinos, con todo mundo la verdad. Pero el grupo de latinos que tenemos en los Astros es muy unido, con Yuli, con Álvarez, con Díaz, con Altuve, con Martín, con todo el mundo, bromeamos y en este equipo todo mundo vela por todo mundo y quieren que le vaya bien. Eso es algo que el egoísmo no existe en este equipo por eso nos va bien.

¿Hablan inglés o español?

No, español porque es el primer idioma de nosotros pero tratamos de ayudar a los que casi no hablan, les decimos que hagan las entrevistas en inglés para que vean que no somos brutos.

¿Cuál de estos peloteros te sorprende?

Yordan Álvarez es una persona muy educada, siempre me pregunta como se puede decir esto o lo otro. Es de admirar porque un hombre que vale 100 millones y tiene esa humildad de pedir ayuda.

Primer netamente hondureño en la MLB. ¿Qué se puede hacer para que llegue otro?

Yo le digo a la gente que talento hay, nosotros somos por países el hondureño es alguien fuerte, rápido, tenemos cualidades físicas que la mayoría de países no tienen, es algo que con disciplina se puede lograr, el problema es que el béisbol es un proceso muy largo, a mí me tomó 10 años llegar a las Grandes Ligas desde que yo me fui de mi casa y hay gente que no puede esperar ni tres meses. Ese es un problema.

¿Es histórico, cómo te sientes?

Ansioso. Estoy a cuatro victorias de poder lograr el sueño que siempre he querido.

En Honduras solo se habla de Mauricio Dubón...

No, como casi no paso pensando ni atento a nada de eso, casi no pienso en eso.

¿Es lo máximo en el deporte norteamericano?

De aquí no hay más para arriba. Están los dos mejores equipos del mundo. Mis amigos me dicen que si no capto lo que estoy viviendo, tal vez después que termine pero tenemos que jugar.

¿Cómo se da ese momento que tienes participación en los playoffs?

Cuando entro a los juegos siento que es algo normal, pero ya cuando veo las redes sociales es cuando se pone más grande, pero trato de no poner esa presión, no me ha caído el 20 todavía.

¿Has hablado con Dusty Baker de la oportunidad de aparecer en esta Serie Mundial?

Sí. Tengo una de las mejores defensas de todo Grandes Ligas, yo lo que hago es que ellos sacan al center field para prevenir carreras, entonces Dusty me dice que cuando estemos ganando por una o por dos vas a entrar y me dice que esté listo. La defensa mía es tan valiosa que tiene que tenerme a mí para evitar carreras, por eso cuando juega Verlander aparecí en casi toda la temporada.

Tienes versatilidad para jugar varias posiciones...

Eso es lo que pasa, que el equipo de nosotros es uno de los mejores del mundo, no es como que voy a venir a jugar de delantero para el Real Madrid o Barcelona. Es algo que poco a poco se viene haciendo.

¿Algún pelotero hondureño que conoces?

Hay tres que se me vienen a la mente. El hijo de Mariano Gómez, el hijo de Ana y Ramón que si no me equivoco está en Chicago, son pitchers los tres y ojalá que mejoren.

¿De no haber sido beisbolista te gustaría haber sido futbolista?

Claro, siempre me gustó jugar fútbol.

¿Debería tener mejor trato Mauricio en este momento en Honduras?

Trato de no preocuparme por eso. Yo trato de llegar a Honduras y disfrutar, no de que me tienen que dar cosas de gratis o ponerme una alfombra roja, me ha gustado jugar béisbol y me he beneficiado, no necesité una plataforma pero me siento halagado, pero no necesito que me pongan en un pedestal.

¿Dónde se mira en unos cuatro o cinco años?

Siempre en mi carrera, poder seguir haciendo lo que hago, ayudando a mi familia y enfocándome en mi carrera. En el béisbol la carrera es un poco más larga

¿Es ganar la Serie Mundial un reto?

Mantenerme saludable, el béisbol es bien repentino.

¿Con qué compararías ganar la Serie Mundial?

No lo he ganado todavía, tengo que esperar ganarla para hacer esa comparación, espero ganar estos cuatro juegos para poder responder.

¿De toda la temporada, tu mejor partido?

Para mí fue jugar en el Yankee Stadium por la historia que tenía, de short stop, decir que le gané a los Yankees y poder ganar allí, jugar short stop en ese estadio es soñado.

¿A qué equipo seguía?

Cuando estaba pequeño miraba mucho a los Yankees, que eran el equipo que más pasaban en Honduras, viendo a Derek Jeter, por eso ese sentimiento al ver ese estadio, por eso cuando se lo cuente a mis hijos para que no me digan que no me creen.

Se habla de salarios en Honduras...

El salario aquí es bien público, en internet, pero la gente no se da cuenta que hay que pagarle al Tío Sam, pero es algo que la gente no entiende, hay que pagar impuestos y que no es que con lo que gane en un año voy a sobrevivir toda la vida. Tengo que pagar, tengo gastos, ayudar a mi familia, ahorrar y ese dinero es el único ingreso que tengo, el Tío Sam se lleva más dinero que yo.

Alguna llamada que te haya llegado...

Cuando uno ve bastante gente orgullosa y que no me conoce y me da ánimo. Siempre habrá gente que habla pero es parte de lo que pasa, pero hay mejores cosas que me dicen que lo malo.

Algo que te haya conmovido

Hay un niño en Texas que es adoptado, un hondureño, él me ha seguido, pasa escribiéndome, dándome ánimos y el papá siempre lo lleva a los juegos, el tener esa influencia en alguien solo por pegarle con un bate a una pelota es increíble.

De tus padres...

Son cosas que uno hace y ellos no se dan cuenta pero uno ve el sacrificio que hicieron como papás, mi padrastro que me ayudó, yo no sería el hombre que soy ahora si no fuera por ellos tres. Los suegros me traen comida creo, jaja...

¿A quién dedicarías?

A Dios porque me ha puesto en esta posición que no me puedo quejar, en esta posición, Él es el único que no me ha dejado, es lo más importante.

¿Qué dicen tus compañeros?

El plan es ganar, todos están en eso, estamos pensando en ganar y ganar, no queremos darle vida al muerto, dar lo mejor que uno puede.

¿Qué consejo podrías dar?

Gracias por el apoyo, este es un camino muy difícil, tiene bastantes altos y bajos, que sigan trabajando y cuando empiezan los frutos es bonito, pero cuando se pone difícil se sabe quién es el más duro. Yo le digo a los jóvenes con ayuda de los amigos, familia y todo. No lo he logrado solo, sepan elegir amistades y quién los va a ayudar. En las buenas todo mundo quieren estar, pero en las malas nadie. Nunca bajen la cabeza.

¿Sigue en Astros?

Ese es el plan, a ver qué dice esta gente.