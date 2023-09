¡Al estilo de Pavón! Luis Palma revela el motivo de su celebración tras su gol

“En los primeros minutos estaba un poco inquieto, David Suazo me decía que tuviera calma, que la pelota me iba a llegar. Aprendo de mis errores y se que fallé en Jamaica”.

Palma reveló que el “Rey” David le dio un consejo para no perder la calma y que su tanto iba a llegar en cualquier momento, y así fue.

“Agradezco a los profesores por la confianza que me dan para iniciar de titular. Espero seguir mejorando y creciendo, estoy muy alegre por la oportunidad”.

Probó mucho al arco para buscar ese gol...

“Sí, la confianza que me dan me hace buscar la jugada más fuerte que tengo. La intenté mucho, pero no salió. Eso sí, los otros compañeros aprovecharon sus oportunidades y concretaron”.