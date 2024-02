Agustín Auzmendi habla sobre el Génesis y el gol de Rougier, “Ellos no nos atacaron”

Los azules jugaron casi 70 minutos con un hombre más, pero no lograron marcar más goles.

El delantero argentino de Motagua tuvo dos ocasiones claras de gol que no pudo concretar en los mano a mano con Denovan Torres, portero del Génesis.

“Cuestión de mejorar, gracias a Dios no se sufrió el perder puntos por esas situaciones, en la primera creo que me toca un poco el pie de apoyo y en la segunda venía cansado, venía desde el área nuestra corriendo, me quedó un poquito atrás, pero como te digo, siempre es cuestión de mejorar”, afirmó.