Romell Quioto a Andy Najar: "Deberías estar aquí y no darle la espalda a tu país"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Para nadie es un secreto que las cosas van mal en la Selección Nacional de Honduras, último lugar en la octagonal final de la Concacaf, la peor defensa, uno de los peores ataques y sobre todo un equipo que no encuentra rumbo en el camino a la justa mundialista en Qatar 2022.



A estos problemas en las últimas horas se ha sumado una polémica entre dos seleccionados, se trata de Romell Quioto y Andy Najar, quienes a través de Instagram han protagonizado una controversia en el marco del mal momento que vive la H.

Hace unos días atrás, Najar había declarado en su cuenta de Twitter que Salomón Nazar tenía que ser el entrenador de la Bicolor en lugar de Hernán "Bolillo" Gómez, con quien el futbolista del DC United se ha negado a recibir el llamado al equipo nacional para quedarse con su equipo en la MLS.



Esta situación ha disgustado por completo a Romell Quioto, quien en su cuenta de Instagram lanzó un dardo envenenado a Najar, reclamándole por su ausencia en la H y pidiéndole no darle la espalda a la selección en este momento en que está virtualmente eliminada de la Copa del Mundo.



"Andy Najar, en vez de estar criticando, deberías de estar aquí ayudando para sacar esto adelante y no darle la espalda a tu país en un momento difícil para todos. ¡Acá estamos los que estamos! 504 por siempre", fue el explosivo mensaje de Quioto en la red social.

Las declaraciones de Quioto han generado revuelo y vienen a enmarcar aún más el mal momento que vive la Selección de Honduras, que el pasado jueves, en una nueva pobre actuación, cayó 2-0 como local ante Canadá, hundiéndose aún más en el fondo de la tabla.



El equipo del "Bolillo" Gómez no encuentra respuestas al mal momento y es un barco a la deriva a falta de cinco jornadas de culminar la eliminatoria mundialista.



La Bicolor, con los ánimos por el suelo, ha realizado trabajos en las últimas horas pensando en el duelo ante El Salvador de este domingo en el estadio Olímpico. La H recibe al penúltimo lugar de la eliminatoria en un compromiso en donde buscará salir del fondo de la clasificación.

