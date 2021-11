Romell Quioto y el cariñoso mensaje a Sirey Morán tras ganar Nuestra Belleza Latina

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jugador hondureño Romell Quioto una vez más ha dado de que hablar en las redes sociales, luego de que felicitara de una peculiar manera a Sirey Morán por su corona en Nuestra Belleza Latina 2021.



Para el atacante del CF Montreal no pasó para nada desapercibido el logro de su compatriota, a quien no dudó en escribirle un comentario en su página de Instagram que generó mucho revuelo entre sus seguidores.

Pocos minutos después de que Sirey publicara una fotografía agradeciendo por todo el apoyo recibido durante el certamen, Quioto le envió un mensaje muy amoroso: "Felicidades mi amor", acompañado por un emoji de corazones.





El comentario de Quioto no pasaría desapercibido y los fanáticos le escribieron al futbolista que tiene fama de coquetear con varias presentadoras hondureñas, con las que hasta el momento no ha tenido suerte en el amor.



Hasta el momento Sirey Morán no ha contestado el mensaje de Romell Quioto, sin embargo esto generó mucho revuelo en las redes sociales.

Orgullo catracho

Sirey Morán se coronó como Nuestra Belleza Latina 2021 el pasado domingo 21 de noviembre, siendo así la primera hondureña en ganar el certamen de la cadena Univisión.



De esta forma la talentosa catracha ganó un premio económico, la posibilidad de continuar con su formación en televisión en los estudios de Televisa en México y ahora formará parte del staff de Univisión.

