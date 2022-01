Con Elis, Quioto y Lozano, Honduras buscará ganarle a Canadá

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La grama del Estadio Olímpico Metropolitano será testigo del choque entre el peor y mejor equipo de la octagonal: la Selección de Honduras busca dignidad y pretende conseguir su primera victoria ante Canadá a partir de las 7:05 de la noche.



Con la responsabilidad de llevar alegría a una desencajada afición, el director técnico Hernán el Bolillo Gómez salió ante los medios y garantizó que “no habrá improvisaciones”, cada jugador estará en sus puestos con ganas de salir adelante en el encuentro de hoy.



Aunque no reveló el once inicial, dejó entrever que la posible alineación será Buba López, Wisdom Quaye, Denil Maldonado, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez, Kervin Arriaga, Alfredo Mejía, Edwin Rodríguez, Alberth Elis, Anthony Lozano y Romell Quioto.



Es decir, se confirma que la H saldrá con “el tridente” de ataque en el encuentro.



De acuerdo con el estratega colombiano, los de la Hoja de Maple enfrentarán al “último equipo en puntuación pero no en juego” y con ello avizora un partido duro para ambas selecciones.



Sobre el papel del equipo, que aún desconoce las victorias, el timonel manifestó que el fútbol hondureño trae problemas desde la eliminatoria pasada y buscar soluciones es algo que demora y no “de la noche a la mañana”.



“El problema de Honduras no está en los 11 partidos que ha perdido porque en la eliminatoria pasada apenas ganó tres”, reiteró antes de enfatizar en que un poco de motivación positiva de los aficionados siempre es bienvenida.



LEA: Hernán "Bolillo" Gómez: "Vamos a enfrentar al mejor equipo de la eliminatoria"



Ahí es donde hay que acompañar, cuando no hay motivación, cuando hay choques, cuando hay malas respuestas de nosotros, cuando hay críticas, cuando no se gana, cuando se está casi eliminado y no hay motivación, pero la Selección es del país, no es mía ni de ustedes, y es el momento de darle un abrazo porque no podemos quedarnos como estamos, yo me siento horrible”, admitió.



Por su parte, el equipo canadiense dirigido por John Herdman arribó ayer al aeropuerto Ramón Villeda Morales procedente de Fort Lauderdale, estado de Florida.



Sin dejarse ver por los medios de comunicación, se conoció que los líderes de la eliminatoria realizaron el reconocimiento del estadio, recinto que se convierte en el primero del país en celebrar un encuentro con Asistente Arbitral de Video (VAR).



De acuerdo con la serie histórica entre Honduras y Canadá, de 25 partidos 11 los ganó la Bicolor, siete fueron derrotas y el mismo número de empates. En el recuento de goles, los catrachos acumulan 41 a favor y 29 en contra. El máximo goleador histórico es Carlo Costly con cuatro goles.