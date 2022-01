Jonathan Rubio: “Debemos dar una mejor imagen en estos tres partidos”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Los legionarios empiezan a llegar para sumarse a la concentración de Honduras con miras a la triple jornada de la octagonal de Concacaf. Este día, en el aeropuerto Ramón Villeda Morales arribaron los jugadores Jonathan Rubio, Choco Lozano y Bryan Róchez. El atacante del Académica de Coimbra se mostró feliz por estar de nuevo en la convocatoria.



“Feliz por estar de nuevo en la Selección, motivado por estos juegos. Debemos seguir con mucha responsabilidad, sabemos que tenemos que ganar y sacar los resultados, que más allá de los puntos que tenemos hay que hacerlo por el país”, dijo.



El volante hondureño espera que la Bicolor pueda salir de esa mala racha en donde suma 11 juegos sin poder ganar en todas las competencias.



“Se está formando un nuevo proceso ahora con el entrenador Hernán Bolillo Gómez, estamos confiando en Dios que podamos salir de esta mala racha. Hay que trabajar y mejorar en las áreas en donde hemos estado fallando”, comentó.



Rubio ha jugado 18 partidos como titular en esta temporada con el Académica de Coimbra de la segunda División de Portugal.



“En el equipo me va muy bien, estoy jugando casi todos los partidos, ojala pueda aportarle a la Bicolor”, añadió.



En el país no hay mucho ambiente de cara al duelo contra Canadá de este jueves, Rubio argumenta que es normal ya que los resultados no le han acompañado a la Selección.



“A la afición le digo que nos apoye, en los peores momentos es cuando deben de estar con nosotros. Es normal que no haya mucho ambiente ya que los resultados no nos han acompañado. Infelizmente no hemos ganado, se nos han ido partidos ganando 2-0 y han sido golpes duros”, indicó.



Los canadienses no podrán contar con su máxima figura contra Honduras, Alphonso Davies, jugador de Bayern Múnich fue diagnosticado por miocarditis tras sufrir de covid-19.



“Claro, todo sabemos de la capacidad de Alphonso Davies y si él no va estar seguramente llamarán a otro muy bueno, pero Davies es muy diferente”, comentó.



La escuadra catracha jugará ese jueves contra Canadá en el Estadio Olímpico por la jornada 9 a las 7:05 pm. El 30 lo hará ante El Salvador y el 2 de febrero visitará a los Estados Unidos.