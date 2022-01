Jorge Cálix: "Pactamos una cita con Luis Redondo y no llegó. No me contesta llamadas ni mensajes"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de ser juramentado el pasado viernes como presidente provisional del Congreso Nacional entre golpes y abucheos, Jorge Cálix aseguró que pactó una cita con Luis Redondo, para dialogar y aclarar la situación del hemiciclo, pero este lo dejó plantado y no le contestó ni las llamadas.



Esta cita entre ambos diputados quedó pactada para el pasado sábado, después de los disturbios en el Congreso, tras la juramentación de la junta provisional.



"El sábado esperé a don Luis Redondo porque quedamos de vernos a las 4:00 de la tarde. Quedamos en un lugar y el no llegó, lo llamé varias veces y no me contestó. Le mandé mensajes y tampoco me contestó", explicó Cálix.



Sin embargo, aclaró "que fue él el que me buscó. Me dijo: -"Jorge, es urgente que hablemos"- y yo le dije que estoy de acuerdo. Pactamos el lugar y él no se presentó".



Cálix no aclaró si ha tenido comunicación con Xiomara Castro, presidente electa de Honduras, para dialogar sobre la situación del CN, además que la mandataria lo desconoce como titular del Legislativo.



Entre tanto, Cálix llama a un diálogo para volver a la calma porque es lo que quiere el pueblo hondureño.



