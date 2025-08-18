Mathías Vázquez se refiere a salida de su papá Diego del Motagua y llegada del nuevo DT

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua empató contra Marathón (3-3) en el debut del técnico Javier López en Liga Nacional . Las águilas estuvieron a punto de perder el encuentro en los últimos minutos, pero su portero Luis Ortiz evitó la caída tras detener al lanzamiento penal de Alexy Vega.

Tras terminar el compromiso, uno de los jugadores que pasó por la zona mixta del Estadio Nacional fue Mathías Vázquez . El joven delantero fue consultado por la salida de su padre Diego y asegura que no le afecta en lo mínimo.

Diego Vázquez fue despedido de Motagua luego de perder tres partidos al hilo en el Apertura. Su hijo Mathías explica que seguirá mostrando su fútbol y tratando de mejorar sin importar quién se encuentre en el banquillo azul.

Sobre el derbi contra con los verdolagas, el atacante de 18 años dijo que "sensanciones encontradas, porque hicimos un gran segundo tiempo, merecimos ganarlo, pero no nos pudimos llevar los tres puntos en casa".

"No tiene nada que ver, esté quien esté en el banquillo, yo voy a seguir jugando mi mejor fútbol y dar lo mejor de mí. No depende de mí, no es una decisión mía y no es algo que me afecte", respondió tajante el delantero sobre la destitución de su progenitor.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por otro lado, Mathías no comparte que los delanteros de Motagua tengan la pólvora mojada. "No me parece que estemos en un mal momento, tenemos un gran nivel, entre todos nos hacemos una gran competencia. Hoy hicimos tres goles, y creo que no estamos tan mal como dice la prensa (....) Apenas es el inicio del torneo, todavía hay mucho por jugar, estoy seguro que vamos a hacer muchos más goles".

Acerca de cómo ha tomado la idea de Javier López, el delantero señala que "siempre tratar de entenderlo y aplicarlo en la cancha, pero al final depende más de mí por el rendimiento, siempre trato de mejorar".