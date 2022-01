Primi Maradiaga niega que Costly llegue al Platense: "Necesitamos jugadores con dinámica"  

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- El director técnico Primitivo Maradiaga negó que el futbolista Carlo Costly llegará al Platense tras rumores de que él lo había solicitado para el Torneo Clausura.



"Lo de Costly fue un rumor. Estaba en Tegucigalpa y me llamó el presidente para preguntarme y le dije que toda mis decisiones son con él, no hay nada. No menosprecio a Carlo, pero necesitamos jugadores con dinámica y capacidad, necesito gente con conocimientos y conceptos para jugar al fútbol", argumentó Maradiaga.



Costly no ha brindado declaraciones, pero de momento no tiene equipo. Aún no se sabe si se retirará del fútbol.



Platense, por su parte, inicia la Liga Nacional visitando al Marathón el próximo 15 de enero.

Los escualos están en peligro de descender tras finalizar el torneo anterior en último lugar con seis puntos.

