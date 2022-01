“Tato” confirma que Marathón cerrará preparación con amistoso y no descarta fichajes   

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El Marathón comenzó la etapa final de su preparación para el arranque del torneo Clausura 2022 y el técnico Martín “Tato” García confirma que cerrarán con un amistoso el sábado.



“Estamos trabajando bien, el equipo está mucho más fino, hoy hicimos un trabajo táctico muy bueno y me voy contento como están trabajando los muchachos. Terminaremos el microciclo el sábado a las 3:00pm en el Morazán con un amistoso. Afinando muy poquitas cosas para lo que va a ser un inicio e torneo con una nueva ilusión”, dijo este martes.



VEA: Allan Banegas, exOlimpia, es nuevo jugador del Victoria



Los verdolagas concluirán su preparación enfrentando al Real Juventud de la Liga de Ascenso.



García se mostró satisfecho por el tiempo de preparación que han tenido de cara al próximo certamen, contrario a lo ocurrido para el Apertura 2021.



“Fue importante el apoyo de la directiva, de entender que era el momento para arrancar una buena pretemporada, hacer buena base que no se pudo en el torneo anterior. Han trabajado notable todos los muchachos y ya pensando en Platense. Tuvimos la oportunidad de jugar un amistoso acá y apuntar a ese partido arrancando, si es posible, con 3 puntos es fundamental”.



El “Tato” ya se refirió al Platense, el equipo contra el que abrirán el torneo Clausura. Se mostró muy optimista por lo que han logrado en la pretemporada.



“Platense está en una posición fea que a nadie le gusta estar y nosotros como equipo grande la ilusión de pelear el torneo. La llegada de los extranjeros se han acoplado notable, al equipo lo veo bien. En general estamos trabajado bien y agradecidos con la dirigencia por la confianza. Todo está dado para que Marathón haga un buen torneo”.



ADEMÁS: Medios internacionales anuncian que Ricardo La Volpe sería el técnico de Olimpia



Marathón se reforzó con los defensores defensor Bryan Barrios y Braian Molina (Argentino) y los delanteros Lucas Campana (Argentino), Santiago Córdoba (Colombiano) y Orvin “Patito” Cabrera. Pero García no cierra las puertas a más incorporaciones.



“Estamos viendo. Hay veces que surge algo que sabemos que nos puede dara una mano y se evaluará en el momento, estamos contentos con los que están haciendo pretemporada, veremos la posibilidad de algún nacional que puede quedar libre o situación que sea buena la analizaremos con Rolin ny el presidente”.



Su prioridad para este campeonato fue reforzar la defensa y habla de las opciones que tienen en ataque.



“A lo que apuntamos era a darle solidez la zona defensiva y tratar de traer delanteros que tuvieran la jerarquía de lo que genera Marathón y convertirlas. El torneo pasado generamos mucho, pero erramos mucho gol. Con la llegada de Córdova, Campana, Solani por la banda, Cálix, Mario, Castillo, Frelys, Ovidio, el equipo tiene que generar mucho y ojalá con la llegada esa cuota de gol la puedan llevar a cabo ellos”.



La lesión de Cristian Cálix es pasado:



Si hay una noticia que le alegra al entrenador uruguayo es que el talentoso volante Cristian Cálix dejó atrás las lesiones y apunta al Clausura.



DE INTERÉS: Olimpia confirma baja de tres jugadores para el torneo Clausura de la Liga Nacional



“Ha hecho una gran temporada, la lesión ha quedó atrás. Era un problema que lo preocupaba porque había tenido dos desgarros importantes en la misma zona, se hizo un trabajo para que no apurara los tiempos y hoy digo que eso quedó superado y está peleando un 11 en el equipo titular”, concluyó.