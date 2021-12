Motagua evalúa cambios tras fracaso del torneo Apertura y Liga Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La dolorosa derrota con sabor amargo en la final de la Liga Concacaf ante Comunicaciones, tiene a los directivos de Motagua con las barbas en remojo, por lo que es inminente estructurar de nuevo al equipo capitalino.



Este jueves se anunció que se realizarán algunos cambios a "corto y largo plazo" para que el club azul logre sus objetivos.



Sobre la continuidad de Diego Vazquez no se mencionó nada en concreto, sin embargo, podría salir del Ciclón en las próximos días.



“La directiva tomará las siguientes semanas antes que de inicio el torneo Clausura para evaluar el proyecto deportivo de corto y largo plazo. Deseamos que el FC Motagua vuelva al lugar que le pertenece; ser un equipo campeón”, dice otro fragmento del comunicado.

Reconoce un error suyo

Diego Vazquez destacó los 35 puntos hechos en el Apertura, haber sido el equipo con más juegos ganados en Concacaf League y se agarró de una frase de Michael Jordan: “Cada vez que fracaso estoy más cerca del éxito”.

Hace una semana, el Azul tenía la oportunidad de ganar dos títulos y hoy se debe resignar a terminar el año sin ninguna conquista. “¿En qué fallé? Por ahí el haber querido ganar los dos torneos, tendría que haber elegido uno, entonces por ahí sí acepto que fallamos. Hoy con el diario del lunes te digo que sí me hubiera decantado por uno, pero obviamente cuando uno está peleando, piensa que puede; acepto que fue un error de parte nuestra”, reconoció.

Con su continuidad siendo una incertidumbre y con varios aficionados pidiendo su cabeza, Vázquez recordó que tiene seis meses de contrato.

“Hay un montón de gente que critica y no ganó nada en su vida, ni hizo nada en su vida, me tengo que aguantar. Eso sí me calienta, me tengo que aguantar críticas de un montón de gente que no hizo nada en su vida y te critica en redes con una liviandad impresionante. A la gente le digo que el equipo hizo todo lo que pudo, nos alcanzó hasta acá”, disparó antes de personalizar su ataque.

