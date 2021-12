PSG-Real Madrid: Así quedaron los cruces de octavos de final de la Champions

PARÍS, FRANCIA.- Tras la polémica repetición del sorteo, la UEFA dio a conocer finalmente los enfrentamientos de octavos de final de la Champions League, dejando muy interesantes duelos.



Paris Saint-Germain-Real Madrid, Atlético de Madrid-Manchester United y Liverpool-Inter de Milán son algunos de los emparejamientos más atractivos que ha dejado este sorteo.

LEA TAMBIÉN: ¡Sorprendente! UEFA repetirá sorteo de la Champions tras error técnico



Los demás duelos que llaman la atención en esta instancia decisiva son el Chelsea-Lille, Sporting Lisoboa-Manchester City, Salzburgo-Bayern, Villarreal-Juventus y Benfica-Ajax.



De esta forma la UEFA ha establecido el camino hacia la final de San Petersburgo del 28 de mayo de 2022, iniciando con una ronda de octavos de final que promete muchas emociones.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi