Mbappé y su guiño al Madrid: "Algún día jugaré en un gran club"

PARÍS, FRANCIA.- Luego de la controversial salida de Lionel Messi del Barcelona hacia el Paris Saint-Germain, sin duda que una de las grandes novelas que se vivieron en el pasado mercado de fichajes fue la posibilidad de que Kylian Mbappé dejara al cuadro parisino con destino hacia el Real Madrid.



Luego del arribo del astro argentino a la capital francesa, y a pocas semanas de cerrar el mercado, el rumor de que Mbappé se mudaría a Madrid empezó a tomar más fuerza y más aún tomando en cuenta que su contrato acaba en junio de 2022.

Para nadie es un secreto que el codiciado futbolista estaba decidido a marcharse a la Casa Blanca, ya que se negó a renovar su vínculo con el PSG y presionó dento del mismo club para que aceptaran las millonarias ofertas que llegaban desde la capital española, en donde estaban decididos a llevárselo este verano.



Pese a la insistencia de ambas partes, la directiva del club francés rechazó las ofertas del Real Madrid y a día de hoy están decididos a retener a una de sus grandes figuras, a pesar de que en su cabeza mantenga el deseo de vestir de blanco.

"Voy a jugar en un gran club"

Recientemente, Kylian Mbappé tuvo la oportunidad de hablar de este momento en una entrevista con el legendario exfutbolista Thierry Henry, adelantando que en algún momento "jugará en un gran club".



"Hoy tienes que tomarte tu tiempo, es una decisión que no es fácil. Pase lo que pase voy a jugar en un gran club", comenzó diciéndole Mbappé a Henry.

Posteriormente agregó: "La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado... sí, un poco al principio. Es normal cuando querías irte. Pero no estaba en el National, estaba en un club que quiere ganar la Champions. Además soy parisino, tengo a mi familia también. Estoy genial y siempre lo dije, pero quería descubrir otra cosa".



Tras esto Henry en tono de broma comenzó a decirle a Mbappé en español "Lo entiendo, lo entiendo", a lo que el crack francés solo le dijo que "no voy a hablar español contigo. Ya veo donde me llevas", entre risas.



Pero la conversación no se quedó ahí y "Tití" intentó seguir hablando con Mbappé en una mezcla de español y francés.



"Merci, continue bien y... hasta luego". Kylian, rápido como en la cancha, captó el mensaje y estalló con una carcajada. ¿Habrá sido un guiño al Real Madrid?

