Thierry Henry deja las redes sociales para protestar contra el "racismo" y la "intimidación"  

PARÍS, FRANCIA.- El entrenador Thierry Henry, máximo goleador de la historia de la selección francesa y campeón del mundo en 1998, anunció el viernes que no participará más en las redes sociales mientras las plataformas no reaccionen contra el "racismo", la "intimidación" y "la tortura mental que conlleva".



"El volumen considerable de racismo, intimidación y tortura mental que conlleva son demasiado tóxicos para ser ignorados", señaló en un mensaje en inglés enviado en Twitter, Facebook e Instagram a sus 14,8 millones de seguidores.



El exdelantero del Arsenal y del FC Barcelona (43 años), que acaba de dejar por razones familiares sus funciones de entrenador del CF Montreal, apeló a la "responsabilidad" y pidió "a las personas al mando que regulen sus plataformas con el mismo vigor y vehemencia que muestran cuando se atenta contra los derechos de autor".



"Es demasiado fácil crear una cuenta y utilizarla para intimidar y acosar sin consecuencias de una forma anónima", afirmó. "Mientras esto no cambie, desactivaré mis cuentas en todas las plataformas sociales. Espero que el cambio se produzca pronto".



Como otros gigantes de la alta tecnología, Twitter es cada vez más criticado por facilitar torrentes de inventivas contra otros utilizadores, generalmente desde cuentas anónimas, en publicaciones a menudo racistas o misóginas.



Twitter aseguró en un comunicado publicado la semana pasada, que "no hay lugar para los abusos racistas" en su plataforma y que trabaja para reprimir los abusos contra los futbolistas.



La decisión de Thierry Henry de desactivar sus cuentas en las redes sociales llega unos días después de la adoptada en el mismo sentido por la estadounidense Chrissy Teigen, top-model y autora de libros de cocina, de dejar Twitter tras haber sufrido injurias.



