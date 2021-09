Manchester United derrota a Villarreal con gol 'in extremis' de Cristiano Ronaldo

MANCHESTER, REINO UNIDO.- El Manchester United cosechó tres valiosos puntos en Old Trafford este miércoles en la segunda fecha de la Liga de Campeones, tras derrotar (2-1) 'in extremis' al Villarreal con gol a Cristiano Ronaldo, lo que permitió a los 'Diablos Rojos' tomarse cumplida venganza de la última final de la Europa League.



Una buena combinación en ataque propició que Paco Alcácer adelantase al club español en el minuto 53, pero la alegría duro poco en la escuadra dirigida por Unai Emery. Siete minutos después, el lateral brasileño Alex Telles empalmaba una excelsa volea para establecer la igualada.



El astro portugués Cristiano Ronaldo, que se convirtió este miércoles en el jugador con más partidos en la historia de la Liga de Campeones (178), desató la euforia en Old Trafford con un gol en el 90+5 desde dentro del área.



La entrada en juego a falta de 15 minutos para el final del delantero uruguayo Edinson Cavani, del que partió la jugada del 2-1, permitió a los pupilos de Ole Gunnar Solskjaer enderezar el rumbo luego de dos derrotas consecutivas, en la Premier ante Aston Villa y en Copa de la Liga ante West Ham.



Villarreal y Manchester United volvían a verse las caras tras la final de la pasada Europa League, en la que el conjunto español se impuso en los penales 11-10, tras acabar el encuentro y la prórroga con empate 1-1.



El conjunto castellonense se complica su futuro en Liga de Campeones y queda último de grupo con un punto. Los 'Diablos Rojos' suman tres en la llave F.



En el otro partido del grupo el Atalanta se impuso 1-0 al Young Boys, lo que permite a la 'Dea' ser líder con 4 puntos, por los 3 de los suizos.