Jugadores del Olimpia a reunión con directiva para explicar lo sucedido en Surinam  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la directiva del Olimpia el malestar es profundo tras los videos publicados donde se observa a jugadores y parte del cuerpo técnico, recibir dinero que entregó el vicepresidente de Surinam y dueño del Inter Moengotapoe, Ronnie Brunswiljk, un presunto narcotraficante y exguerrillero que ingresó al camerino con un maletín de dólares.



Tras llegar de Surinam, los futbolistas han sido citados para una reunión urgente donde los altos dirigentes los escucharán para que expliquen las razones de ese escándalo que ha puesto en cuestionamiento el nombre de una gran institución, pues la noticia le dio la vuelta al mundo.



Hasta no hablar con los jefes, los futbolistas y entrenador no expresaron una tan sola palabra ante los medios de comunicación sobre el acontecimiento que vivieron en Paramaribo, pues estarán haciendo un pronunciamiento en grupo a los medios de comunicación, donde el capitán dará una conferencia de prensa rodeado de sus compañeros.



"No vamos a brindar declaraciones, hasta el día de mañana (viernes) el Club Olimpia dará un comunicado, los citamos, se dará la hora y el lugar para que se enteren de lo que sucedió el día del partido. Serán los jugadores que darán su postura sobre lo sucedido, será un comunicado antes del entrenamiento que es a las 8:00 de la mañana", explicó Alejandro Matamoros, jefe de prensa del club olimpista.



La Concacaf está investigando este caso y de encontrar dolo, el Olimpia estaría sufriendo un duro revés, pues según algunos, los videos han dejado en evidencia el poco orden que tienen la confederación en este tipo de competencias.



El Comité de Ética de Concacaf ya estudia el tema y tras resolver, dará parte al Comité Disciplinario que será quien citará al Olimpia para determinar si hay castigo o no.



