VIDEO: Presidente del Inter regala dinero a jugadores de Olimpia y desata polémica

PARAMARIBO, SURINAM.- Un video en las redes sociales ha generado tremenda polémica tras conocerse que el presidente el Inter MT, Ronnie Brunswijk, ingresó a los camerinos de Olimpia a regalar dinero.



Brunswijk, quien jugó el partido a pesar de tener 60 años, llegó a los camerinos del equipo hondureño con una maleta y empezó a regalar dinero mientras era filmado con un celular.



Entre aplausos y risas, los jugadores de Olimpia alabaron el gesto del también vicepresidente de Surinam que llegó muy contento a pesar de la goleada de 6-0.

VEA: Ronnie Brunswijk, presidente del Inter, desató las redes tras jugar contra Olimpia a sus 60 años

El cuestionado video se suma a las críticas por la participación de Brunswijk en el juego, pues muchos internautas recordaron que ha sido señalado como un guerrillero en su país y además, Holanda lo responsabiliza por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, razón por la que tiene una alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) que le impide salir de Surinam.



La prensa deportiva ha manifestado su preocupación ya que la Concacaf podría tomar cartas en ese asunto y castigar al Inter Moengotapoe por este gesto que podría ser interpretado como soborno o a los jugadores del equipo catracho por recibirlo.

Por más gracia que cause, estás en Olimpia. Uno de los clubes más importantes de Concacaf, si le agarraste dinero a ese señor al menos procura que nadie grabe. Me parece lamentable ese video y la directiva debería hacer un llamado de atención. No es un club amateur, ¡ES OLIMPIA!