"La mala imagen la dejaron ellos porque fueron a pegar": Diego Vázquez arremete contra Olimpia  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vázquez llegó a Tegucigalpa en el mismo vuelo en el que lo hizo la plantilla del Olimpia y habló sobre los incidentes violentos en el clásico disputado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.



Diego señaló al equipo merengue y a Pedro Troglio de iniciar la pelea que provocó la expulsión de ambos entrenadores y la roja para German "Patón" Mejía. "La gira estuvo bastante bien. Las tres copas que disputarmos las ganamos, nos da bastante ánimo para lo que se viene", inició.



Sobre el bochornoso zafarrancho, Diego no se anduvo por las ramas, "hay que decir la verdad. El único responsable es el técnico del equipo rival, en esta caso Pedro, la lógica te dice que hicimos el segundo gol y ¿qué vamos a pelear? Pedro le fue a pegar a Daniel Ávila de Motagua TV y nosotros lo que hicimos es ir a defenderlo. Hay que decir la verdad, porque hay mucho periodistas que hacen periodismo partidario que justifican cualquier cosa de Olimpia", lanzó.



Y añadió: "Motagua tiene cero responsabilidades. Hicimos el segundo gol y ellos empezaron a pegar patadas y pelear. A pegarle a Daniel, que lo único que había hecho era festejar el gol. Lo mismo pasó en la primera final que perdimos, se metieron a la cancha y siempre justifican todo, no puede ser. Si hacen periodismo, que pongan el logo del equipo y listo. Hablan de cosas que no sucedieron".



Sobre Arboleda

Tras el gol anotado por el argentino Gonzalo Klusener, las cámaras captaron el momento en el que Diego Vázquez fue lanzado al piso por Yustin Arboleda y el DT habló sobre esta escena en particular.



"Yo no peleo con jugadores. Lo único que fui a reclamarle a Troglio que agarró a patadas a Daniel y el camarógrafo Neptalí Romero (de Grupo OPSA) estaba en la cancha. Lo que pasa es que las imágenes no las ven".



Recordó también que en la final anterior varios jugadores del cuadro albo fueron a gritarles los goles.



"Yo no peleo con los jugadores. Solo le fui a reclamar a Troglio, que por qué había agarrado a patadas a Daniel. Si no aguantás que te griten un gol, si esto es fútbol. En la final pasada vino Deiby Flores, el Patón Mejía a gritarnos el gol. Si te lo hacen y te ganan aplaudilo hermano, si es un juego, no para ir a agarrar a patadas a nadie. El fútbol es para gritar los goles".



"¿Vos vas a agarrar a alguien porque grite un gol? Está bien, te hacen un gol y ganó el otro equipo, no hay problema más en un partido amistoso. El único irresponsable es Olimpia y a la Federación no anden mandando cartas a Motagua porque tiene cero responsabilidad. Digan (A los periodistas) las cosas como son y allí está Neptalí Romero. Pregúntenle a Troglio si no es verdad", dijo Vázquez.



Tras levantarse del suelo, en las imágenes se observa a Diego cruzar palabras con Troglio. ¿Qué se dijeron?. Acusó a cierto sector de la prensa de justificar las acciones del entrenador merengue.



"Nada después, solo le fui a reclamar por qué agarró a patadas a un colega de ustedes. Les gustaría que los agarre a patadas porque hace un gol un equipo o los trate mal. Le justifican todo, insulta, se mete a la cancha a pegarle a los árbitros, le quiere pegar al de Motagua TV y lo único que fuimos a defenderlo porque lo estaban agarrando entre 20 a patadas, eso fue todo".



¿Dejaron mala imagen? Le consultaron:



"No tenemos responsabilidad en Motagua. La mala imagen la dejó Olimpia porque fue a pegar. ¿Querés que dejemos que maten a patadas a alguien que va con nosotros? No digan ni cambien las versiones. El 100% de responsabilidad la tiene Olimpia y su técnico y que se hagan responsables. No tuvimos nada que ver y la lógica lo dice porque hicimos el gol", concluyó.