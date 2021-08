Olimpia acepta el error tras pelea en el Red Bull Arena y pide disculpas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La directiva del Olimpia se disculpó este lunes -a través de un comunicado de prensa- por la pelea entre futbolistas y técnicos que se registró en el estadio Red Bull de Nueva Jersey cuando los Leones disputaban un partido contra Motagua.



En las vergonzosas imágenes, que circularon por las redes sociales, se ve la pelea entre futbolistas, técnicos y hasta parte del staff que estaba en el terreno de las acciones.



Entre patadas, manotazos y discusiones, hubo un momento álgido cuando el delantero de Olimpia Yustin Arboleda tiró al césped al técnico de Motagua, Diego Vázquez.

Después del segundo gol del Ciclón, se armó un encontronazo entre ambos planteles. En las imágenes se ve a Diego yendo a reclamar o defender algo y enseguida apareció el delantero colombiano (que estaba de suplente) tomándolo por detrás para lanzarlo al suelo.



El técnico se levantó para encarar a su agresor y el atacante del León respondió empujándolo con las manos.



Después de esto, fueron expulsados Diego Vázquez, Pedro Troglio (técnico de Olimpia) y el contención merengue, German el Patón Mejía.



Luego de que culminara el encuentro entre águilas y leones, se vivieron momentos de zozobra a las afueras del Red Bull Arena, en donde se vivió una verdadera batalla campal entre las aficiones de los equipos hondureños y la barra del América de Cali de Colombia.



Estos hechos violentos no pasaron desapercibidos para las autoridades estadounidense y la cadena NBC presentó unos videos que muestran todo el terror que se vivió en la localidad de Harrison, Nueva Jersey.



El zafarrancho entre los hinchas que asistieron a presenciar el duelo en tierras norteamericanas dejó una persona herida por arma blanca, la cual tuvo que ser atendida de emergencia por el personal médico.



Tras el enfrentamiento, Olimpia emitió un comunicado y aceptó el error, al mismo tiempo que pidió disculpas por el bochornoso acontecimiento.

Comunicado textual

La Junta Directiva General del Club Olimpia Deportivo, a la afición deportiva en general, y a la olimpista en particular, a través de este comunicado les hacemos conocer lo siguiente:



a).- Lamentamos los hechos antideportivos ocurridos la tarde de ayer en el Estadio Red Bull, de New Jersey, ya para concluir el primer tiempo del partido amistoso Olimpia-Motagua y que dejaron una mala imagen en la afición presente en el estadio y la que presenció el partido por televisión.



b).- El Club Olimpia Deportivo acepta de forma seria y en lo que al club corresponde, los errores cometidos y que provocaron los incidentes en un partido que debió ser una gran vitrina del fútbol hondureño.



c).- Al mismo tiempo lamentamos los hechos violentos ocurridos fuera del Estadio y, esto nos lleva a pedir, una vez más, a los integrantes de grupos o barras del Club Olimpia, que no utilicen nuestro nombre para provocar esos enfrentamientos con los grupos o barras del equipo rival.



d).- El Club Olimpia Deportivo, tras lamentar estos penosos incidentes, y pudiendo disculpas por lo sucedido, reitera su compromiso de cumplir a cabalidad con el fair play en todas las competencias que le corresponda actuar.

Nuestros jugadores y Cuerpo Técnico están enterados de las disposiciones emanadas de la Junta Directiva General del club Olimpia Deportivo para dar ejemplo de buen comportamiento y mantener en alto el nombre de la institución que ha escrito grandes páginas de gloria en el deporte nacional.



Así mismo reiteramos el llamado a los grupos o barras de apoyo al Club que muestren un buen comportamiento dentro y fuera de los estadios para evitar enfrentamientos que no tienen razón de ser.