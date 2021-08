Joseph Rosales viaja a Estados Unidos para fichar con equipo de la MLS

El mediocampista fue parte de la Selección Sub 23 de Honduras que logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio en Guadalajara.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El volante hondureño Joseph Rosales viaja el mediodía de este martes a Estados Unidos para buscar enrolarse con un equipo de la MLS.



“Voy a escuchar la oferta para ver si firmo. Tengo entendido que es un equipo de primera división”, dijo antes de salir del aeropuerto Toncontín.



El mediocampista fue parte de la Selección Sub 23 de Honduras que logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio en Guadalajara.

“Lo hecho en el preolímpico fue importante para que me buscaran. Vamos a ver qué pasa”, apuntó.



El jugador tiene dos años más de contrato con el CAI de Panamá, pero quiere buscar una liga de mayor nivel.



“Creo que ya es momento de dar un salto. No puedo decir el nombre del equipo”, contó.

El futbolista se quedó con “el pesar de no haber sido convocado para los Olímpicos”, pero aspira a estar en el proceso de la Selección Mayor rumbo al Mundial.