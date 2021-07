TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Uno forjó una exitosa carrera como futbolista antes de agarrar la pizarra, mientras que los otros dos construyeron su trayectoria de entrenadores sin haber sido jugadores profesionales.



¿Quiénes son los técnicos a los que enfrentará Fabián Coito en la fase de grupos de la Copa Oro? Honduras chocará con Granada, Panamá y Qatar en un grupo D en el que curiosamente ninguno de los cuatro estrategas nació en el país de la selecciónala que dirigen.



El primero que desafiará uruguayo será el canadiense Michael Findlay, quien recién en enero de 2021 tomó las riendas de Granada.



Findlay llegó a Escocia a los 16 años y pasó tres años allí tratando de ganar acuerdos profesionales con el Celtic. Desvanecida su ilusión de ser futbolista profesional, incursionó en ventas, finanzas, desarrollo inmobiliario y la industria del marketing deportivo con API International y el BC Sports Hall of Fame como director ejecutivo.

Empresario antes de Dt

De a poco fue entrando al mundo de la dirección técnica y fue asistente en la Sub 17, Sub 20, Sub 23 y selección mayor de Canadá, así como un interinato en el combinado absoluto.



. “La Copa Oro es una gran oportunidad para evaluar nuestro progreso y nuestro fútbol. No hay mejor lugar para hacerlo que competir con equipos como Honduras, Qatar y Panamá”, dijo el DT de 57 años. Llegará al duelo del 13 de julio ante la Bicolor con cuatro duelos al frente de los caribeños (tres derrotasyun triunfo).

“Absolutamente, partimos como víctimas. Francamente, no creo que mucha gente espere que seamos exitosos, excepto yo, nuestro staff y, lo más importante, nuestros jugadores. Pero me gusta la posición de no ser favoritos”, apuntó Findlay.

Michael aspira a dar la campanada con la cenicienta del grupo Dypara ello se ampara en jugadores experimentados como el ex-Vida Jamal Charles, así como Aaron Pierre (Shrewsbury Town de Inglaterra), Arthur Paterson (Charleston Battery de EE UU) y Omar Beckles (Crewe Alexandr de Inglaterra). El siguiente retador del 17 de julio será el hispano-danés Thomas Christiansen, DT de Panamá.

Hijo de padre danés y de madre española, el nacido en Dinamarca se nacionalizó español y debutó como DT precedido por una gran carrera como jugador.

Un goleador de la Bundesliga

Thomas jugó en la Selección de España, tuvo una prolongado paso por la Liga de las Estrellas, ganó títulos con Barcelona y es el único español en ser máximo goleador de la Bundesliga (hizo 21 goles con el Bochum en la 2002/03).



Se estrenó como adiestrador en el lección canalera en 2020. Cristiansen arribará a la Copa Oro sin perder un partido oficial con Panamá en un año, aunque en su último duelo amistoso cayó 3-0 ante México.



Félix Sánchez Bas no ha dirigido a tantos equipos como Christiansen, pero el entrenador ha tenido un paso lleno de conquistas con la Selección de Qatar. El español ha impregnado en Qatar su sello adquirido en La Masía de Barcelona.



En las inferiores del Barça el compromiso con el balón es requisito excluyenteyen esa atmósfera se gestó como entrenador. Seducido por Josep Colomer, el español desembarcó en la Academia Aspire, la incubadora de futbolistas de selección que tiene Qatar.

De La Masía a Qatar

En el Barça me sentía un privilegiado, pero veía que no podía crecer más como entrenador. Con la propuesta de Colomer vi una oportunidad para crecer. Captábamos a los mejores jugadores jóvenes de cada club y los llevábamos a la academia, donde se los formaba como potenciales futbolistas para la selección”, explicó el técnico de 45 años.



LEA: Argentina vence por penales a Colombia y clasifica a la final de la Copa América



Tras sus exitosos proyectos con la Sub 19, Sub 20 y Sub 23 de Qatar, Sánchez Bas suplió al uruguayo Jorge Fossati en la mayor en 2017 y allí ha escrito páginas doradas. Le dio a Qatar la primera Copa Asiática en 2019 y llegará a la Copa Oro con ese membrete de vigente monarca.

La idea de Félix se sustenta en jugadores como el portero Saad Alsheeb, el volante Abdulaziz Hatem y el goleador Almoez Ali.

“El jugador qatarí no es el más fuerte del mundo, pero tiene talentoyes rápido. Buscamos estar ordenados, mantener el espacio entre líneas y ser protagonistas con balón. También somos capaces de adaptarnos a contextos en los que no podamos llevar la iniciativa”, definió el español, quien llegará a Copa Oro solo con jugadores que juegan en la Liga de Qatar.