VIDEO: Messi anotó un golazo de tiro libre y Argentina jugará semis

GOIANIA, BRASIL.- Lionel Messi está decidido a ganar un título con Argentina, como nunca antes.



El capitán anotó de tiro libre y dio dos asistencias el sábado, para la goleada 3-0 sobre Ecuador, que le permitirá a la Argentina jugar la semifinal de la Copa América por cuarta edición consecutiva. Enfrentará a Colombia el martes en Brasilia.



Rodrigo De Paul abrió la cuenta a los 39 minutos, Lautaro Martínez amplió a los 84, y Messi hizo el tercero a los 90 en el estadio Olímpico de la ciudad de Goiania por los cuartos de final del certamen.



“La verdad que era un partido muy duro, sabíamos de la dificultad de Ecuador, que es un equipo muy trabajado... Y fue peleado hasta que encontramos el gol”, comentó Messi, quien busca romper el maleficio con la selección de su país luego de tres finales perdidas, una en el Mundial 2014 y las restantes en la Copa América 2015 y 2016.



“Hay que ir con tranquilidad, ahora a pensar en Colombia, que es una selección muy dura, con jugadores muy buenos, de experiencia... Ojalá podamos dar uno más y estar en esa final”, dijo el astro, de 34 años, que esta semana quedó libre del Barcelona.



Tras la brillante actuación del capitán y luego de llegar a la segunda semifinal continental bajo su mando, el técnico Lionel Scaloni sentenció que Messi “es el mejor jugador de todos los tiempos”.



“Lo mejor que nos puede pasar como amantes del fútbol es que juegue hasta la edad que sea y lo disfrutemos”, indicó.



La Albiceleste, que busca quebrar una racha de 28 años sin títulos, se fue al descanso con la ventaja mínima tras un primer tiempo en el cual contó con las ocasiones más claras, pero también pudo pagar caro algunos desajustes defensivos que expuso el inteligente planteo del entrenador argentino de Ecuador, Gustavo Alfaro.



Una de las ocasiones más claras fue protagonizada por el capitán Messi a los 22 minutos, cuando interceptó un pase retrasado del ecuatoriano Carlos Gruezo y cara a cara con el arquero Hernán Galíndez definió de zurda, pero el palo le frustró el gol. Previamente estuvieron también cerca de convertir el artillero Lautaro Martínez, en dos ocasiones, y el zaguero Germán Pezzella.



Hasta que Messi, que en la última semana quedó libre del Barcelona y todavía no definió su futuro, vio un hueco entre los centrales rivales y dejó sólo a Nicolás González de cara al arco. El arquero Galíndez salió a cortar y se llevó por delante al argentino.



Le pelota le quedó otra vez a Messi, que vio a De Paul en el punto de penal, hacia donde dirigió su pase certero. El mediocampista del Udinese de Italia paró la pelota y definió de derecha.



“Es el mejor jugador del mundo, sin lugar a dudas. Tiene la capacidad de hacer las cosas muy sencillas, en Messi Argentina siempre encuentra una descarga, una solución”, lo elogió Alfaro. “El salto de calidad que le da Lionel a este equipo es notable".



Ecuador, que nunca le ganó a la Argentina en 16 cruces de Copa América, atacó a su rival por las dos bandas y forzó errores en la última línea argentina. El capitán Enner Valencia desbordó por derecha y tocó al medio para Jhegson Méndez, que le pegó de primera con el empeine y obligó al arquero Emiliano Martínez a un gran esfuerzo para evitar la caída.



Luego, en un avance por izquierda, Martínez salió a cortar un centro y pasó de largo. Valencia la peinó al gol, pero el balón se fue desviado.



Como se le ha hecho costumbre en el torneo, Argentina tiene la tendencia a ceder el protagonismo en el segundo tiempo como si sintiera el desgaste al que somete a sus rivales en la parte inicial. En los pasajes de más zozobra el arquero Martínez dio la talla.



A los 57 minutos Valencia obligó otra vez al guardameta del Aston Villa, que la mandó al tiro de esquina.



“La distancia en el resultado tal vez no fue la que hubo en cancha, pero pesó esa capacidad que tiene Argentina de transformar errores en goles”, analizó Alfaro. “Argentina ganó bien, no se puede discutir. La ventaja es muy grande, ahí pesa la jerarquía individual que tiene Argentina. Nosotros tenemos chances muy claras que tapó muy bien el arquero argentino”.



En el peor momento, apareció otra vez Messi para llevar calma. El astro recuperó la pelota en campo rival y tocó de una para Martínez, que liquidó el pleito.



Y en el epílogo, Messi ejecutó un formidable tiro libre de zurda que cerró el triunfo argentino. Originalmente, el árbitro brasileño Wilton Sampaio marcó un penal de Piero Hincapié sobre Ángel Di María, pero tras recurrir al video determinó que la falta había sido fuera del área y ameritaba la expulsión del zaguero ecuatoriano.



No hubo problema para Messi, quien puso el balón en un ángulo, frente a un muro defensivo ecuatoriano que incluyó a Gonzalo Plata recostado en el césped en busca de tapar algún tiro rasante.



Fue el 76to gol con Argentina y quedó a uno de igualar el récord de Pelé como máximo artillero de un seleccionado sudamericano.



“Los premios individuales son secundarios, estamos acá por otra cosa, felicitar al grupo por el trabajo que está haciendo. Tenemos un objetivo y pensamos en eso. Hay que ir pasito a pasito. Ojalá podamos estar en la ansiada final”, sentenció el astro.