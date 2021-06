Capturan a Selvin Guevara del Marathón por violencia doméstica contra su pareja

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El futbolista de Marathón, Selvin Guevara, fue capturado este martes por el delito de violencia doméstica en perjuicio de su pareja sentimental en San Pedro Sula, Cortés.



Ana Abigail Vásquez Ortega, es la joven que interpuso la denuncia ante las autoridades argumentando que el mediocampista quiso agredirla físicamente luego de estar, supuestamente, bajo los efectos del alcohol.



VEA: VIDEO: El noble gesto de Mauricio Dubón con hondureños que asistieron al juego de los Gigantes



"Guevara estaba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando comenzó a insultar a su novia para posteriormente marcharse de la vivienda y regresar a las 11:00 PM, donde comenzó a quebrar ventanas del domicilio", señala el informe policial.

Informe policial







Ortega reveló que salió huyendo de su casa en busca de ayuda y fue en ese momento cuando la auxilió una patrulla que pasaba por la zona.



Luego de contarles lo que estaba pasando, los elementos de la Policía Nacional de Honduras se encargaron de detener al futbolista de Marathón.



ADEMÁS: Con Elis apurado en su recuperación, Honduras completa su segundo entrenamiento



Según aplica la ley, el jugador del conjunto sampedrano estará detenido por un tiempo no menor de 24 horas y tendrá que estar temporalmente fuera de la casa que comparte con su pareja sentimental.



Esta no es la primera vez que un futbolista del Marathón es detenido por violencia doméstica. En el 2019, el portero Denovan Torres permaneció detenido tras haber agredido a su pareja sentimental de ese entonces.



DE INTERÉS: Juan Pablo Montes: "Me llamó Diego para decirme que los directivos no contaban conmigo"