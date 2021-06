Máquina de anotar: España derrota 5-3 a Croacia

COPENHAGUE.- Ni una falla garrafal de su arquero que la dejó en desventaja tempranamente ni dos goles en los minutos finales que forzaron un alargue impidieron que España avanzase el lunes a los cuartos de final de la Eurocopa.



Goles de Álvaro Morata y Mikel Oyarzábal en tiempo extra dieron a los españoles una victoria 5-3 sobre una orgullosa Croacia en un partido que tuvo de todo.



Una España dominante con su fútbol de pases cortos quedó en desventaja a los 20 minutos, cuando Pedri hizo un pase atrás casi desde el medio campo y su arquero Unai Simón se distrajo y dejó pasar el balón, que terminó adentro de su marco.



España no perdió la calma y siguió machacando. Respiró aliviada cuando Pablo Sarabia anotó desde corta distancia tras un peloteo en el área croata a los 38 minutos y, empujada por un Pedri iluminado, se despegó en el marcador con tantos de César Azpilicueta a los 57 y Ferrán Torres a los 77, en ambos casos aprovechando descuidos defensivos croatas.



Croacia, sin embargo, no se rindió y dio pelea. Mislav Orsic destontó a los 85 y Mario Pasalic igualó el marcador de cabeza a los 93, cuando España perdió las marcas ante el aluvión croata.



En el alargue, Morata, que había sido criticado por su falta de gol, puso a España nuevamente al frente a los 100 minutos y Oyarzábal terminó de liquidar a Croacia a los 103.



España, que venía de golear a Eslovaquia 5-0 tras arrancar el torneo con dos empates, quedó a la espera del ganador del encuentro entre Francia y Suiza.



