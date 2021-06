Álvaro Morata en la mira por la falta de contundencia en España

SEVILLA, ESPAÑA.- Los suplentes españoles pegaron un salto al palpitar el gol cuando Álvaro Morata quedó mano a mano con el arquero dentro del área sueca.



Un defensor no había podido despejar un centro y el balón le cayó servido a Morata, sin nadie a su alrededor. Era gol y el técnico Luis Enrique empezó a festejar antes de que partiese el disparo. Pero el tiro del delantero se fue desviado, ante el asombro de todos los presentes en el estadio La Cartuja de Sevilla.



No fue la única falla de Morata y sus compañeros frente al arco. España creó una cantidad de ocasiones para anotar el lunes y las desperdició todas en su debut en el Campeonato Europeo. Al final debió conformarse con un empate 0-0 en un partido que dominó de punta a punta.



Lo mismo sucedió en un amistoso frente a Portugal previo al torneo europeo.



“Tampoco hay que profundizar demasiado”, dijo Luis Enrique. “Hemos sido muy superiores a un rival que ha decidido cerrarse atrás. Hemos controlado completamente el partido... Hemos tenido las ocasiones necesarias y suficientes para llevarnos la victoria. Que se ha fallado, que no materializamos las ocasiones. Es algo tan evidente que creo lo hemos visto todos”.







Morata no fue el único que desperdició situaciones propicias, pero fue el principal blanco de las críticas después del partido.



El público coreó su nombre de Morata al principio en La Cartuja. Los aplausos, no obstante, se convirtieron en abucheos cuando empezó a desaprovechar ocasiones de gol, como esa a los 38 minutos del primer tiempo, en que su remate se fue junto a un palo. U otra en la que también disparó afuera desde adentro del área en el complemento.



Abundaron los silbidos cuando salió de la cancha a los 66 minutos para dar paso a Pablo Sarabia, aunque también se escucharon algunos aplausos.



Luis Enrique se tomó la cabeza cuando Morata desperdició la ocasión más clara y lo mismo hicieron sus compañeros. El artillero lucía abatido al finalizar el primer tiempo.



Pero recibió el apoyo de sus compañeros.



“Creo que es mucho mejor jugar cuando la gente te aplaude que cuando te pita”, dijo el volante Pedri González el martes. “Morata se siente muy bien, es muy fuerte de cabeza. Es un gran jugador, nos da mucho. Está tranquilo, sabe que los goles llegan solos. Estoy seguro de que a partir de ahora, entrarán”.



También desaprovecharon buenas ocasiones de anotar Dani Olmo, Koke Resurrección, Sanabria y otro que entró en el segundo tiempo, Gerard Moreno, que viene de una gran temporada con Villarreal.



Muchos esperaban que Moreno fuese el centrodelantero titular y Luis Enrique deberá decidir ahora si insiste con Morata o le da una oportunidad a Moreno.



El próximo partido de España es el sábado ante Polonia, que en su debut cayó 2-1 ante Eslovaquia en el otro partido del Grupo E.



“Somos España, siempre tenemos la exigencia de ganar”, dijo Pedri. “Somos grandes favoritos y tenemos que hacer lo mismo, crear muchas oportunidades como lo hicimos. Estoy seguro de que llegarán los goles”.