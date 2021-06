Brasil mide las fuerzas del debut del diezmado Perú en la Copa América-2021

RIO JANEIRO, BRASIL.- El último encuentro entre ambos por Copa América terminó con Brasil alzando su noveno título. Ahora con Neymar, la 'Seleçao' volverá a verse la cara con Perú el jueves en Rio de Janeiro, la misma ciudad en donde hace dos años le dio un golpe mortal.



Aquel 7 de julio de 2019 las alegrías fueron para la 'Canarinha' de Tite. Everton 'Cebolinha', Gabriel Jesús y Richarlison cerraron el triunfo 3-1 ante los incas de Paolo Guerrero en el legendario estadio Maracaná.



Con Neymar lesionado, pero haciendo fuerza desde la tribuna, Brasil puso fin a seis años de sequía de títulos -desde la Copa Confederaciones de 2013- a costa de Perú, la revelación de la Copa América-2019 que esta vez llega diezmada para su estreno en la edición 47 del torneo de selecciones más antiguo del mundo.



La ciudad es la misma pero el estadio será otro. En el Olímpico Nilton Santos se reeditará, la última final del campeonato sudamericano, con dos equipos de presentes disímiles.

Revolcón

Brasil se ha ganado a pulso el favoritismo. Aunque suelen no brillar, los de Tite arrastran ocho victorias consecutivas -entre amistosos y partidos oficiales- y los motiva el buen presente de Neymar, de floja temporada en Europa pero que ha anotado y asistido en los últimos tres juegos de la 'verdeamarela'.



Mientras buena parte de las otras selecciones lucha por consolidar un once, Tite ha advertido de sus intenciones de rotar la nómina para probar jugadores, variantes tácticas y estrategias con miras al Mundial de Catar-2022.



Contra el equipo del argentino Ricardo Gareca podría modificar la mitad del once que venció 3-0 a Venezuela, decaída por lesiones y covid-19, en la apertura de la Copa América el domingo en Brasilia.



En el último entrenamiento en la Granja Comary, sede de la 'Seleçao' en el estado de Rio de Janeiro, el entrenador dio pistas del once que usará contra los incas.



Thiago Silva regresaría a la zaga tras superar una lesión muscular que lo marginó de la última doble jornada del premundial sudamericano. El hombre del PSG haría dupla con Eder Militao y Marquinhos descansaría.



Alex Sandro puede ocupar el espacio de Renan Lodi en la banda izquierda, mientras que Fabinho reemplazaría a Fred y Everton Ribeiro a Lucas Paquetá en el mediocampo.



En el ataque, Neymar estaría acompañado por Gabigol y Everton 'Cebolinha'.



"Perú es un gran equipo, que intenta jugar, son muy buenos. Ellos han dado cierta dificultad a la selección brasileña, es un equipo que marca bien, que es aguerrido, pero nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro fútbol", dijo Fred.

Bajas sensibles

El poderío de Brasil contrasta con la venida a menos del Perú de Gareca. Colistas de premundial sudamericano, los incas enfrentarán el Grupo B de la Copa con una nómina mucho más liviana que la que obtuvo el subcampeonato hace dos años.



Por distintos motivos, el 'Tigre' no llamó al mayor goleador activo de la Copa América, Paolo Guerrero (14), ni a los defensores Luis Advíncula y Carlos Zambrano ni al volante Pedro Aquino ni al atacante Raúl Ruidíaz.



Vencer a Brasil -suma trece partidos oficiales sin perder- con el once de gala ya es difícil, con tamañas bajas lo de Perú suena a hazaña.



"Brasil siempre lo hace complicado, ya estamos trabajando en eso. Sabemos que ellos van a querer volverse protagonistas, como lo vienen haciendo, así que hay que tener mucho cuidado", dijo el portero Pedro Gallese a Movistar Deportes.



Para intentar repetir el rendimiento de la Copa América de 2019, que sobre el papel se ve lejano, Gareca contará con dos 'extranjeros' de desempeño destacado en sus clubes: el peruano-italiano Gianluca Lapadula (Benevento, ITA) y el peruano-mexicano Santiago Ormeño (León, MÉX).



Con ellos y viejos conocedores de la casaca de la banda roja cruzada, como Luis Abram, Yoshimar Yotún, Renato Tapia o André Carrillo, Gareca buscará reactivar una remembranza de sus dirigidos.



El 12 de junio de 2016 Perú venció 1-0 al Brasil de Dunga y lo eliminó en la primera ronda de la Copa América Centenario, jugada en Estados Unidos. Esa fue precisamente la última derrota de la 'Canarinha' en torneo continental de selecciones.

Posibles alineaciones:

Brasil: Alisson - Danilo, Eder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro - Fabinho, Casemiro, Everton Ribeiro - Everton 'Cebolinha', Gabigol, Neymar. DT: Tite.



Perú: Pedro Gallese - Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram, Marcos López - Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Sergio Peña, André Carrillo - Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.



Árbitros: El argentino Patricio Loustau acompañado de sus compatriotas Gabriel Chade y Ezequiel Brailovsky en las bandas.